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    Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının zamanı araştırılıyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 13:59
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    Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, salgının seyrine dair gelişmeleri değerlendiriyor.

    Bakan Koca toplantıdan sonra gündeme gelen konulara ilişkin bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendiriyor.

    Salgına dair detayların ele alındığı ve vatandaşlara geniş bilgilerin verildiği toplantı, geçen hafta yapılacakken ertelenmişti.

    Bu sefer yapılacak olan toplantının ana gündem maddesi maskeler olurken, yeni tarih araştırılmaya başlandı.

    Bu kapsamda maskelerin çıkarılıp çıkarılmayacağını merak edenlerin gözü, Fahrettin Koca'da olacak.

    Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? İşte detaylar...

    BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. " diyen Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçerek açıklama yapacak. Tüm Türkiye'nin beklediği kritik toplantı 1 Mart'ta gerçekleşecek.

    Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? #1

    23 ŞUBAT 2022 TARİHİNDE YAPILACAKTI AMA..

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir.'' denildi.


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