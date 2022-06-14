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    AB, maymun çiçeğine karşı 110 bin doz aşı alacak

    Brüksel, satın aldığı aşıları üye ülkelere aktaracak. İlk teslimatlar, haziran sonunda başlayacak.
    • 14.06.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 12:14
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    AB, maymun çiçeğine karşı 110 bin doz aşı alacak

    Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde görülen maymun çiçeği virüsü kaynaklı vakalar, kıtadaki sağlık yetkililerini harekete geçirdi.

    Avrupa Birliği (AB), maymun çiçeğine karşı aşı satın alarak üye ülkelere dağıtacak.

    110 bin doz maymun çiçeği aşısı kararı

    AB Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AB sağlık bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısı öncesi açıklama yaptı.

    110 bin doz maymun çiçeği aşısı alımı için anlaşmayı bugün imzalayacağını aktaran Kyriakides, üye ülkelere ilk teslimatların haziran sonunda başlayacağını belirtti.

    AB ülkelerindeki vaka sayısı

    AA'nın haberine göre, Kyriakides, şu an için AB ülkelerinde 900 civarında maymun çiçeği vakası tespit edildiğini, dünya genelinde ise vaka sayısının yaklaşık 1400 olduğunu kaydetti.

    Kyriakides, AB sağlık bakanları toplantısında koronavirüs salgınındaki durumu da ele alacaklarını söyledi.

    Gelecek sonbahar ve kış için stratejiler masada

    Aynı AB yetkilisi, gelecek sonbahar ve kış için stratejileri görüşeceklerini, üye ülkelerin varyantlara uyarlanmış yeterli miktarda aşıya sahip olmalarına yönelik çalışmaları değerlendireceklerini ifade etti.

    AB, maymun çiçeğine karşı 110 bin doz aşı alacak #1


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