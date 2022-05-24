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- AB ülkelerinde görülen maymun çiçeği vaka sayısı 67 olarak düzeltildi
AB ülkelerinde görülen maymun çiçeği vaka sayısı 67 olarak düzeltildi
- 24.05.2022 - 10:12
- Güncelleme : 24.05.2022 - 10:55
Avrupa kıtasında etkili olan maymun çiçeği hastalığı, günden güne vaka sayılarını artırıyor.
Kıta genelinde toplam vaka sayısı 85 olarak açıklanmıştı.
Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) bu sayıyı düzeltti.
9 AB ülkesinde toplamda 67 vaka
AA’nın haberine göre; ECDC tarafından yapılan risk değerlendirmesinde, 8 ülkede 85 olarak verilen vaka sayısında yapılan düzeltmede 9 AB ülkesinde 67 vaka görüldüğü belirtildi.
Maymun çiçeği vakalarının 15-23 Mayıs arasında Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'te görüldüğü kaydedildi.
Vakaların çoğunun, eşcinsel ilişki nedeniyle bulaştığı açıklanmıştı
Risk değerlendirmesinde, vakaların çoğunda hastalığın erkekler arasındaki cinsel ilişki nedeniyle bulaştığı ifade edilmişti.
Hastalığın enfekte kişinin mukozasıyla, hasarlı deriyle veya yüz yüze uzun süreli temasta solunum yoluyla çıkan damlacıklara temas nedeniyle bulaşabildiği bildirilmişti.
“Geniş nüfus kitlelerine yayılması ihtimali çok düşük”
ECDC Direktörü Andea Ammon, konuyla ilgili açıklamasında, "Mevcut vakaların çoğunda hafif semptomlar görülüyor. Hastalığın geniş nüfus kitlelerine yayılması ihtimali çok düşük." ifadesini kullanmıştı.