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    AB ülkelerinde görülen maymun çiçeği vaka sayısı 67 olarak düzeltildi

    Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, AB ülkelerinde görülen maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklamasında vaka sayısının 85 değil 67 olduğunu belirtti.
    • 24.05.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 10:55
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    AB ülkelerinde görülen maymun çiçeği vaka sayısı 67 olarak düzeltildi

    Avrupa kıtasında etkili olan maymun çiçeği hastalığı, günden güne vaka sayılarını artırıyor.

    Kıta genelinde toplam vaka sayısı 85 olarak açıklanmıştı.

    Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) bu sayıyı düzeltti.

    9 AB ülkesinde toplamda 67 vaka

    AA’nın haberine göre; ECDC tarafından yapılan risk değerlendirmesinde, 8 ülkede 85 olarak verilen vaka sayısında yapılan düzeltmede 9 AB ülkesinde 67 vaka görüldüğü belirtildi.

    Maymun çiçeği vakalarının 15-23 Mayıs arasında Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'te görüldüğü kaydedildi.

    AB ülkelerinde görülen maymun çiçeği vaka sayısı 67 olarak düzeltildi #1

    Vakaların çoğunun, eşcinsel ilişki nedeniyle bulaştığı açıklanmıştı

    Risk değerlendirmesinde, vakaların çoğunda hastalığın erkekler arasındaki cinsel ilişki nedeniyle bulaştığı ifade edilmişti.

    Hastalığın enfekte kişinin mukozasıyla, hasarlı deriyle veya yüz yüze uzun süreli temasta solunum yoluyla çıkan damlacıklara temas nedeniyle bulaşabildiği bildirilmişti.

    “Geniş nüfus kitlelerine yayılması ihtimali çok düşük”

    ECDC Direktörü Andea Ammon, konuyla ilgili açıklamasında, "Mevcut vakaların çoğunda hafif semptomlar görülüyor. Hastalığın geniş nüfus kitlelerine yayılması ihtimali çok düşük." ifadesini kullanmıştı.


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