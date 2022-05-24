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AB ülkelerinde görülen maymun çiçeği vaka sayısı 67 olarak düzeltildi

AB ülkelerinde görülen maymun çiçeği vaka sayısı 67 olarak düzeltildi

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, AB ülkelerinde görülen maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklamasında vaka sayısının 85 değil 67 olduğunu belirtti.