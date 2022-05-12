ABD'de uyuşturucu kaynaklı ölümler, yüzde 15 arttı

Açıklanan verilere göre, ABD’de uyuşturucudan ölüm oranı 2021 yılına göre yüzde 15 artarak 100 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) bağlı Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NHSC), uyuşturucu kullanımına yönelik yeni verilerini açıkladı.

Elde edilen bilgilere göre, 2021’de aşırı doz uyuşturucu nedeniyle yaşanan ölümlerin 2022’de yüzde 15 arttığı belirtildi.

Ülke genelin uyuşturucudan yaşanan ölüm vakaları, 10 binin üzerine çıktı.

AA’nın haberine göre; bu artışların koronavirüs süreci ile bağlantısı olduğu açıklandı.

Koronavirüs dönemi süreci hızlandırdı

Salgın döneminde hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle tedaviye erişimin zorlanması, sosyal izolasyon ve uyuşturucu özelliğe sahip ilaç arzının çok fazla arttığı belirtildi.

Ölümler opioid ve fentanil gibi haplardan kaynaklandı

Yetkililer, söz konusu ölümlerin 80 binden fazlasının ağrı kesici özelliğe sahip opioid, morfinden 100 kat daha güçlü bir ilaç olan fentanil de dahil olmak üzere benzeri hapları kullanmaktan kaynaklandığına dikkati çekti.

En fazla ölüm Alaska’da

Ayrıca veriler, 2021'de aşırı dozdan uyuşturucu ölümlerinin bir önceki yıla göre yüzde 75 artışla en fazla Alaska eyaletinde yaşandığını ortaya koydu.

CDC'ye bağlı kurum, aşırı dozdan ölümlerin, koronavirüs salgınının ABD'de etkili olduğu ilk yıl olan 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığı bilgisini paylaşmıştı.