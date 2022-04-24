Adana’da idrarını yapamadığı kimseye söyleyemeyen kadın ameliyat oldu

İdrarını yapmakta güçlük çeken bir kadın, bunu utanıp yıllarca kocasına bile söyleyemedi. 15 yıl sonra gittiği hastanede idrar kanalı darlığı teşhisi konulan kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Leyla Şahin (42), bundan 21 yıl önce özel güvenlik görevlisi olan Nuri Şahin (52) ile hayatını birleştirdi.

Şahin’in bu evliliğinden 4 çocuğu oldu.

Ailesiyle birlikte mutlu bir hayat süren Şahin’in hayatı, 2007 yılında yaşadığı idrar yapamama ve zorlanmaya başlamasıyla kabusa döndü.

Sonunda kocasına anlattı

Şahin, ilk başta utandığı için yaşadıklarını eşi dahi kimseyle paylaşamadı, ancak sağlık sorunu baş edilemez bir noktaya gelince anlatmak zorunda kaldı.

Nuri Şahin, eşine sık sık su içmesini tavsiye etse de bu çözüm olmadı.

Leyla Şahin’in durumu daha da kötüleşince çift, hastanenin yolunu tuttu.

“Sonda” da işe yaramadı

Buradaki doktor Şahin’e; ‘kemik eğriliği’ teşhisi koydu ve ameliyata aldı.

Önce her şey yolundaydı ancak kadın bir hafta sonra yine aynı sorunları yaşadı.

Bir başka doktor ise idrar kanalında darlık olduğunu belirtip, ameliyata aldı.

‘Sonda’ tedavisi uygulanan kadın, bir türlü sağlıklı bir yaşam süremedi.

İdrar kanalında dar olan bölüm kesildi

Son bir umut olarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne başvuran Şahin, Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlu Değer tarafından tedavi altına alındı.

Yapılan ameliyat sonrasında Şahin’in idrar kanalında dar olan bölümü kesildi; yerine de ağız içinden alınan parça dikildi.

İdrar kanalı genişletilen Şahin, yaklaşık 2 hafta süren bir tedavinin ardından hastaneden taburcu edildi.

“Sadece bir hafta huzur buldum”

Yaşadığı zor süreci İHA’ya anlatan Leyla Şahin, “İdrarımı yapmakta zorlanınca ilk başta bundan çok utanmıştım. Eşim dahi hiç kimseye bu sorunumu anlatmadım ancak sonrasında durumum kötüleşince kocama derdimi anlattım. O da bana; ‘sık sık su iç’ diye tavsiyesinde bulundu ama böyle olmayacağını biliyordum. 15 yılda 5 kez ameliyat oldum ve her ameliyat sonrası sadece bir hafta huzur buldum, sonrasında hep başa dönmekten yorulmuştum.” dedi.

“Allah’ım canımı al da kurtulayım”

“Yeniden sağlığıma kavuşmak için gitmedik hastane, çalmadık kapı bırakmadık ama hiçbiri derdime çare olamadı” diyen Şahin, şöyle devam etti:

“Kimi doktor teşhis koyamadı, kimisi tedavi edemeyeceğini söyledi. 15 yıldır derdime çare arıyordum. Yaşadığım gerginlik ve stres nedeniyle eşim ve çocuklarımla sürekli tartışıyordum. Bazen oturduğum yerde ağlayıp, ‘Allah’ım canımı al da kurtulayım’ diye yakarıyordum. Çok zor günlerdi.”

“Bu durum beni çok yıpratıyordu”

Rahatsızlığı nedeniyle eve kapanıp kaldığını, hiçbir yere gidemediğini anlatan Şahin, “Dışarı çıksam da soluğu, bulduğum ilk tuvalette alıyordum. Sık sık tuvalete gitsem de damla damla idrarımı yapabiliyordum. Bu durum beni çok yıpratıyordu. Moralim ve de psikolojim altüst oluyordu. O kadar zor günler geçirmiştim ki, kendi kendime; ‘Çık kendini damdan aşağıya at da kurtul’ dediğim bile oldu. Çok zor bir durum. Allah kimseye böyle çile vermesin.” dedi.

Utanıp da sorunu gizlemesinler

Son 15 yılda 6’ncı kez ameliyata girdiğinde endişeli olduğunu ancak 2 hafta süren bir tedavi sonrasında yeniden sağlığına kavuştuğunu ve şu anda kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Şahin, “Benimle aynı durumda olan kadınlar, asla utanmasınlar ve sağlıklarını ihmal etmesinler. İyi bir doktora mı denk gelmedim, Rabbim beni mi sınıyordu bilmiyorum ama 15 yıl bu çileyi çektim. Buna da şükür.” yorumunu yaptı.

Nadir görülen bir hastalık

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mutlu Değer ise “Hastamızın; idrar yapamama, sık sık tuvalete gitme ve idrarını yaparken zorlanma şikayeti vardı. Tanısı geç konulmuş bir hastaydı. Bize başvurduktan sonra yapılan tetkikler sonrasında kendisine idrar kanalı darlığı teşhisi koyduk. Bu oldukça nadir görünen bir hastalık olduğu gibi tanısı da oldukça zor konuluyor. Bu nedenle tedavisi de nadir merkezlerde yapılabiliyor.” dedi.

“Ağız içinden parça alarak tedavi ettik”

Değer, “Biz bu hastamıza tanı koyduktan sonra ağız içinden bir parça alarak, oral mukozayı kullanarak, idrar kanalı darlığını tedavi ettik. Ameliyattan sonra da sondasını çıkarttık. Tüm bu cerrahi müdahale sonrasında hastanın şikayetlerinin azaldığını tespit ettik ve bu da bizi mutlu etti. Kadınlar, idrar kaçırma, idrar yapamama gibi durumlarda bundan utanıp gizliyorlar. Bu çok yanlış olduğu gibi tanı ve tedaviyi de geciktiriyor.” ifadesini kullandı.