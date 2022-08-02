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    Almanya'da, 2 bin 724 maymun çiçeği vakası görüldü

    Bu zamana kadar Almanya’da kayda geçen maymun çiçeği virüsü vaka sayısının 2 bin 724 olduğu, son olarak hastalığa 2 çocuğun yakalandığı belirtildi.
    • 02.08.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 17:20
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    Almanya'da, 2 bin 724 maymun çiçeği vakası görüldü

    Maymun çiçeği virüsü, Avrupa kıtasında hızla yayılmaya devam ediyor…

    Almanya’da görülen vakaların bini geçtiği kaydedildi. Robert-Koch Enstitüsü (RKI), Stuttgart ve Erfurt kentlerinde 15 ve 17 yaşındaki 2 çocuğun daha maymun çiçeği virüsüne yakalandığı ifade edildi.

    Vakaların yalnızca 5’i kadın

    AA’nın haberine göre; eyalet yönetimlerinin şimdiye kadar 2 bin 724 maymun çiçeği virüsü vakasını RKI’ye ilettiği kaydedildi. Vakaların sadece 5'inin kadın olduğu belirtildi.

    Açıklamada, virüse yakalananların büyük çoğunluğunun ağır hastalanmadığı kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü, 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

    Almanya da, 2 bin 724 maymun çiçeği vakası görüldü #1


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