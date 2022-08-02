Haberler

Sağlık Haberleri

Almanya'da, 2 bin 724 maymun çiçeği vakası görüldü

Almanya'da, 2 bin 724 maymun çiçeği vakası görüldü

Bu zamana kadar Almanya’da kayda geçen maymun çiçeği virüsü vaka sayısının 2 bin 724 olduğu, son olarak hastalığa 2 çocuğun yakalandığı belirtildi.