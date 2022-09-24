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    Anne karnındaki bebeklerin havuç yendiğinde güldüğü kaydedildi

    Üniversitede yapılan araştırmanın sonucunda anne karnındaki bebeklerin havuç yendiğinde gülümsediği, lahana yendiğinde ağladığı ortaya çıktı.
    • 24.09.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 16:41
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    Anne karnındaki bebeklerin havuç yendiğinde güldüğü kaydedildi

    Anne karnındaki bebeklerin tat ve mimikleriyle ilgili tek kabul edilebilecek bir araştırma gerçekleştirildi.

    Durham Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, 100 hamile kadın üzerinde çalışma yürüttü.

    Araştırmacıların yaptıkları çalışmada, dört boyutlu ultrasonla anneleri sebze yediğinde bebeklerin verdikleri tepkileri ölçtü.

    Bebeklerin net tepkisi gözlemlendi

    Bebekler, anneleri havuç yedikten kısa süre sonra gülümserken, anneleri lahanayı tercih ettiğinde yüzlerini buruşturdu.

    Anne karnındaki bebeklerin havuç yendiğinde güldüğü kaydedildi #1

    Sağlıklı beslenme oluşumuna katkı

    Bulgular, hamile kadınların yediklerinin doğumdan sonra bebeklerinin tat tercihlerini etkileyebileceğini gösteriyor. Araştırmacılara göre, sonuçların sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmada etkileri olabilir.

    Anne karnındaki bebeklerin havuç yendiğinde güldüğü kaydedildi #2

    Tat ve koku tepkisinin ilk kanıtı

    Araştırma, Durham Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Duyuruda bu çalışmanın, fetüslerin rahimdeki çeşitli tat ve kokulara farklı tepki gösterdiğinin ilk doğrudan kanıtı olduğuna dikkat çekildi.

    Anne karnındaki bebeklerin havuç yendiğinde güldüğü kaydedildi #3


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