Antalya'da 21 yaşındaki gencin organları 5 hastaya umut oldu

AA

Organ naklinin yaygınlaşması hayat kurtarmaya devam ediyor.

Antalya'da yaşanan talihsiz olay Kahramanmaraş'a umut oldu.

21 YAŞINDAKİ GENCİN TRAJİK ÖLÜMÜ

Trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin ailesi, evlatlarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Antalya Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla gencin kalp, böbrekler, karaciğer ve korneası alındı.

Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi sorumlu doktoru Gözde Özge Ertunç, bir gencin geçirdiği trafik kazası sonrası özel hastaneden sevk ile Antalya Şehir Hastanesi'ne gönderildiğini söyledi.

AİLE ORGANLARI BAĞIŞLADI

Gencin yaşam mücadelesini kaybettiğini belirten Ertunç, "Hastamızın bugün yoğun bakımda 7. günüydü ve beyin ölümü gerçekleşti. Aile hastanın birçok organını bağışladı, ailenin bu duyarlılığı bizim için çok kıymetli." dedi.

5 HASTAYA UMUT OLDU

Beyin ölümü gerçekleşen gençten alınan kalp, karaciğer, kornea ve sol böbreğinin Antalya'daki hastalara nakledileceğini kaydeden Ertunç, sağ böbreğin ise Kahramanmaraş'ta nakil bekleyen hastaya gönderileceğini dile getirdi.