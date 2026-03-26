İşe yaradı: Erkekler için kakaonun ilginç faydası

Modern yaşam tarzında uzun süre oturmak artık oldukça yaygın.

Araştırmalara göre genç yetişkinler günde ortalama 6 saatini oturarak geçiriyor.

Ancak bu durum, damar fonksiyonlarında belirgin bir düşüşe yol açabiliyor.

Bilim insanları, flavanol açısından zengin gıdaların bu olumsuz etkileri azaltıp azaltamayacağını test etti.

Katılımcılara yüksek ve düşük flavanol içeren kakao verildi; ardından uzun süre hareketsiz kalmaları istendi.

ERKEKLERDE İŞE YARADI

Kadınların adet döngüsü etkisi sebebiyle yalnızca erkekler üzerinde elde edilen bulgular oldukça çarpıcı:

Düşük flavanol tüketenlerde damar fonksiyonu zayıfladı, tansiyon yükseldi.

Yüksek flavanol alanlarda ise olumsuz etki gözlenmedi.

Araştırmacılar, flavanolün uzun süre oturmanın damarlar üzerindeki zararlarını neredeyse tamamen engelleyebildiğini belirtti.

Araştırmacılardan Catarina Rendeiro,“Uzun süre oturulan dönemlerde flavanol açısından zengin besinler tüketmek, damar sağlığını korumada etkili bir yöntem olabilir” dedi.

Doktora öğrencisi Alessio Daniele ise kakao dışında da alternatifler olduğunu vurgulayarak: “Eğer kakao tüketmiyorsanız; elma, erik, yaban mersini, fındık ile siyah ve yeşil çay da benzer faydalar sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: 1