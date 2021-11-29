Anthony Fauci: Omicron'a karşı aşıları değiştirmeye hazırlanıyoruz

Amerikalı sağlık uzmanı, yeni varyantın ardından aşılarla ilgili konuştu. Pfizer, BioNTech ve Moderna, aşıların güncellenip güncellenmeyeceğine dair açıklama yaptı.

Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Anthony Fauci, koronavirüsün yeni varyantı Omicron hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fauci, yeni varyant için koronavirüs aşılarında değişikliğe hazırlandıklarını söyledi.

AŞILARDA DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI

Fauci, "Aşıları değiştirmek için hazırlık yapıyoruz ancak bunu yapmak zorunda kalmayabiliriz." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak Afrika ülkesi Botsvana'da tespit edilen Omicron'u geçtiğimiz cuma günü "endişe verici bir varyant" olarak sınıflandırdı.

"GÜNEY AFRİKALI MESLEKTAŞLARIMIZ ÇALIŞIYOR"

ABD, virüsü kontrol altına almak için diğer bazı ülkeler gibi Güney Afrika'ya yeni seyahat kısıtlamaları getirdi.

NBC'ye konuşan Fauci, "Güney Afrikalı meslektaşlarımız şunları belirlemek için çalışıyor: Bu son derece bulaşıcı mı? Delta ve diğer varyantlarda gördüğümüz aynı sertliği gerçekten gösteriyor mu?" ifadelerini kullandı.

EN AZ 32 ADET MUTASYON GEÇİRDİ

Omicron varyantının en az 32 adet mutasyon geçirmiş olduğuna inanılıyor. Bu sayı Delta varyantında 13 ila 17 arasında kaydedildi.

Yetkililer, yeni varyantın bağışıklıktan kaçma mekanizmaları geliştirme potansiyeline sahip olduğu konusunda uyarıyor. Newsweek'in haberine göre, adaptasyonun nötr, daha tehlikeli veya daha az tehlikeli olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

BEŞİNCİ DALGAYA KARŞI AŞI ÇAĞRISI YAPTI

ABD'de Omicron tehdidinin ortaya çıktığı bir dönemde Fauci, henüz koronavirüs aşısı yaptırmayan insanları tam aşı olmaya ve tam aşılı insanları da üçüncü dozu yaptırmaya çağırdı. Sağlık yetkilisi, insanların koruyucu önlemleri almaması durumunda 5'inci dalgayla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.

"100 GÜN İÇİNDE GÜNCELLENMİŞ AŞI ÜRETİP DAĞITABİLİRİZ"

Pfizer ve BioNTech, cuma günü yaptığı açıklamada, ortak üretilen mevcut aşılarının Omicron varyantına dirençli olduğunun belirlenmesi durumunda 100 gün içinde güncellenmiş bir aşı üretip dağıtabileceklerini duyurdu.

Yeni varyantın mevcut aşıya dirençli olup olmadığına dair sonucun gelecek 14 gün içinde ortaya çıkmasının beklendiği kaydedildi.

MODERNA'DAN AÇIKLAMA

Moderna'nın Baş Tıbbi Sorumlusu Paul Burton, 2022'nin başlarına kadar Omicron'a karşı yeniden formüle edilmiş bir aşıyı elde edebileceklerini söyledi.

Burton, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Mevcut aşının önümüzdeki birkaç hafta içinde koruma sağlama yeteneğini bilmeliyiz. Ancak mRNA aşılarıyla ilgili dikkat çekici olan şey, Moderna'nın çok hızlı hareket edebilmesidir." dedi.