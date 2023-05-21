Araştırmalar ortaya koydu! Arı zehri epilepsi tedavisinde etkili Epilepsi hastalarını yaşam konforunu artırmak için arayışlar sürerken, Düzce Üniversitesi, yaptığı araştırmalarla "arı zehri"nin tedavide etkisini ortaya koydu.

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Arının mucizelerine bir alan daha eklendi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (DAGEM) bilim insanları, yaptıkları araştırmalarla "arı zehri"nin epilepsi hastalığında alternatif ve tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak uygulanabileceğini gösterdi.

DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, arının öneminin her gün farkında olarak yaşanması gerektiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

Arı çevreyle bir bütün. Arı, çevreye polenizasyon katkısı veriyor, tozlaşma yaparak aslında sürdürebilirliği sağlıyor. Arının hem sürdürebilir çevre hem sürdürebilir tarım hem de bitkisel üretim anlamında katkısı vazgeçilmezdir. Bugün bitki ve gıdaların yüzde 90'ı tozlaşmayla çoğalıyor.

"Arı zehrinin epilepsi tedavisinde etkili bir ürün olduğunu ortaya koyduk"

Kekeçoğlu, DAGEM olarak bu alanda birçok çalışma yaptıklarını anlatarak, özellikle arı zehriyle ilgili yürüttükleri çalışmaların kendilerine bile "inanılmaz" geldiğini kaydederek, arı zehrinin epilepsi üzerindeki etkisini araştırdıklarını aktaran Kekeçoğlu, şöyle konuştu:

Son çalışmamız ve tamamlanmış bir çalışma. Epilepsinin şu an halihazırda bir tedavisi var ancak toplumda doğal tedavi yöntemine eğilim var. Arı ürünleri doğal ve hiçbir yan etkisi olmayan ürünler. Arı zehrinin epilepsi tedavisinde son derece etkili bir ürün olduğunu ortaya koyduk. Bunu makale haline de getirdik." ifadelerini kullandı.

"Bundan sonraki çalışma alanımız Parkinson ve Alzheimer olacak"

Kekeçoğlu, bundan sonraki çalışma alanlarının Parkinson ve Alzheimer olacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: