Ayak altına sirkeli kına sürün, gün yüzü görün... Bitkiden elde edilen kına, geleneksel anlamının yanı sıra tıbben bir şifa kaynağıdır. Özellikle sirke ile karıştırılıp ayaklara sürüldüğündeki etkileri, birçok rahatsızlığa nokta koyuyor.

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Kına, özellikle Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da geleneksel olarak çeşitli ritüel ve süsleme amaçları için kullanılmaktadır. Türk kültüründe de gelin ve damada evlilikten önce kına yakılır.

Özellikle düğünlerde, bayramlarda ve diğer özel etkinliklerde vücut süslemelerinde kullanılır.

Kına bitkisinin tıbbi özelliklere sahip olduğu bir gerçektir. Özellikle cilt problemleri, saç dökülmesi ve bazı enfeksiyonlarla başa çıkmak için kullanılabilir.

Şifalandırıyor

Kınayı sirke ile karıştırıp kullanmanın etkileri ise şaşırtacak kadar etkilidir. Sirkeli kına ayak altına sürüldüğünde, bütün vücuda fayda sağlar.

Kına, ciltteki iltihapları azaltmaya yardımcı olabilir.

Sirke ve kına ikilisi, cildi temizleyebilecek antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Ayaklara sirkeli kına yakmak ödem ve yanma şikayetlerini bitirmeye destek olur.

Kaşıntıya da iyi geldiği bilinen kına, ruhen de şifa verir.