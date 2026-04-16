SGK tüp bebek tedavi desteği 2026: Güncel şartları ve yüzdesi

IVF (In Vitro Fertilization) veya Türkçe adıyla tüp bebek, doğal yollarla gebelik elde edemeyen çiftlerde, kadının yumurtalarının ve erkeğin spermlerinin laboratuvar ortamında (vücut dışında) döllendirilmesi işlemidir.

Ülkemizde tüp bebek tedavisi, belirli şartlar sağlandığında SGK tarafından büyük kısmı karşılanmaktadır.

Katılımcılar 1. denemede %30, 2. denemede %25, 3. denemede %20 oranında katkı payı öder

2026 güncel şartlara göre SGK tüp bebek desteği ve detaylar...

SGK TÜP BEBEK TEDAVİSİNİ KARŞILAR MI

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2026 yılında da tüp bebek tedavisini belirli şartlar altında karşılamaya devam ediyor.

SGK çatısı altındaki tüm 4A, 4B ve 4C sigorta sahibi kişiler ücretsiz çıkarabilecekleri heyet raporu ile tüp bebek tedavisi için SGK desteği alabiliyor.

Ancak bu destek herkes için otomatik değil; bazı kriterlerin sağlanması gerekiyor.

SGK desteği olsa bile ilaçların bir kısmı, ek tedaviler ve özel hastane fark ücretleri gibi kalemler için hastalar ek ödeme yapabilir.

SGK TÜP BEBEK ŞARTLARI 2026

Tüp bebek konusunda Sağlık Uygulama Tebliğinde ve 5510 sayılı yasada değişen hususlar söz konusudur.

Buna göre; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir.

Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.İ- Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri adlı maddesinde de açıklanmıştır.

Ovulasyon indüksiyonu (OI) ve intrauterin inseminasyonu (IUI) işlemi bu kapsamda değerlendirilmez.

Ayrıca sağlam çocuk doğmasına yönelik Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Yöntemi de ödeme kapsamı içerisine alınmıştır.

a) İnvitro Fertilizasyon (IVF)Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısına en fazla üç deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Kurumca karşılanır.

Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,

Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması,

Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,

Eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması,

Kadının primer ovaryan yetmezliği ve erkeğin azoospermisi olması hâlleri hariç olmak üzere son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından büyük olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.

Ancak kadının 40 yaşından küçük olduğu tarihte düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır.

Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.

IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir.

Kaynak: 1