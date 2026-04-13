Bahar geldi ama bu ağırlık neden geçmiyor

Havalar ısınıyor, günler uzuyor ama içindeki ağırlık dağılmıyor. Sabah uyanmak zor, gün içinde sürekli bir yorgunluk hali var. Yapılması gerekenler gözünde büyüyor, en basit işlere bile başlamak zor geliyor. Çoğu kişi bunu “bahar yorgunluğu” diyerek geçiştiriyor ama yaşanan şey yalnızca fiziksel bir halsizlik değil; bedenle birlikte zihnin de aynı anda yorulduğu bir dönem.

GÜNE BAŞLARKEN BEDEN HAZIR DEĞİL

Gözünü açtığında dinlenmiş hissetmemek, günün başında bile enerjisiz olmak… Bu durum çoğu zaman uyku eksikliğinden değil, vücudun değişen ritme uyum sağlamaya çalışmasından kaynaklanır. Mevsim geçişiyle birlikte biyolojik saat yeniden ayarlanırken bu geçiş sancılı hissedilebilir.

ZİHİN HAREKETE GEÇMEKTE DİRENİYOR

Yapılacak işler bellidir ama başlamak zor gelir. Sürekli bir erteleme, odaklanamama ve dağınıklık hali oluşur. Bu, tembellik değil; zihnin yavaşlamasıdır. Beyin, değişen dengelere uyum sağlarken enerjiyi korumaya çalışır.

DUYGULAR NET DEĞİL AMA AĞIRLIK HİSSEDİLİR

Bazen her şey normal görünür ama içte açıklayamadığın bir huzursuzluk dolaşır. Ne tam mutsuzluk ne de rahatlık… Bu dalgalı ruh hali, mevsim değişiminin zihinsel etkilerinden biridir.

DIŞARIDAKİ CANLILIK İÇ DENGEYLE ÖRTÜŞMEZ

Bahar dışarıdan canlılık demektir ama sen aynı tempoyu hissedemediğinde bu fark büyür. “Herkes iyi ama ben değilim” düşüncesi, yorgunluğun üstüne bir de psikolojik baskı ekler.

BEDEN KİMYASI YENİDEN AYARLANIR

Gün ışığının artmasıyla birlikte hormon dengesi değişir. Uyku düzeni, enerji seviyesi ve ruh hali bu değişimden doğrudan etkilenir. Bu yüzden yaşanan durum ne sadece fiziksel ne de sadece psikolojiktir; ikisinin birlikte çalıştığı bir süreçtir.

FİZİKSEL YÜK ZİHİNSEL YORGUNLUĞU ARTIRIR

Polenler ve çevresel faktörler bağışıklık sistemini yorarken baş ağrısı, halsizlik ve dalgınlık hissini artırabilir. Bu fiziksel yük, zihinsel yorgunluğu da derinleştirir ve kişi kendini daha tükenmiş hisseder.

GEÇİŞ SÜRECİ SANILDIĞINDAN DAHA ETKİLİDİR

Yaşanan bu durum çoğu zaman birkaç hafta içinde hafifler. Ancak bu süreci görmezden gelmek ya da kendini zorlamak, hissi daha ağır hale getirebilir. Çünkü beden de zihin de bu geçişte yeniden denge kurmaya çalışır.

YAŞANAN DURUM BİR EKSİKLİK DEĞİL UYUMDUR

Bu dönemde en önemli şey, yaşananı doğru okumaktır. Çünkü sorun çoğu zaman yetersizlik değil, uyum sürecidir. Bahar sadece doğayı değil, insanın iç dengesini de değiştirir.