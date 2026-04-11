Zayıflama iğnelerinin ilginç etkisi: Boşandırıyor

Zayıflama iğnelerinin bir yan etkisi daha ortaya çıktı.

Ancak, bu durum vücutta değil ilişkilerde gözlemlendi.

Araştırmalar, hızlı kilo veren kişilerin eşlerinden boşanma olasılığının neredeyse iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Zayıflamanın, bir ilişkiye bakış açısını sıklıkla değiştirdiği öne sürülüyor.

KİLO VEREN BOŞANIYOR

İsveç’te yapılan bir araştırma, Ozempic veya Mounjaro gibi yöntemlerle ani kilo kaybı yaşayan bireylerde boşanma oranlarının arttığını ortaya koydu.

Araştırmaya katılan 12.531 evli kişiden %14,4'ü zayıflama iğnesinden sonraki altı yıl içinde boşandı.

The Spectator’da yayımlanan habere göre, araştırmayı yürüten Gothenburg Üniversitesi’nden Per-Arne Svensson, gelecek yıllarda boşanma oranlarının artabileceğini ifade etti.

