Bakan Koca'dan flaş uyarı! Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırıp yaptırmama konusunda kararsız kallan hamilelere uyarıda bulundu. Peki hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? İşte Bakan Koca'nın açıklaması...

Hamileler, koronavirüs vakalarında en riskli gruplar arasında yer alıyor. Son zamanlarda pandemi nedeniyle, hamilelik döneminde hayatını kaybedenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla.

Ancak hamileler, çeşitli nedenlerden dolayı aşı yaptırıp yaptırmama konusunda kararsız kalıyor ve çoğu zaman yaptırmamayı tercih ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada anne adaylarına seslendi.

Bakan Koca'nın hamilelere uyarıda bulunmasının ardından ''Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Peki hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? İşte Bakan Koca'nın açıklaması...

HAMİLELER KORONAVİRÜS AŞISI OLABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamasında hamile vatandaşlara seslenen Bakan Koca uyarıda bulunarak şunları kaydetti:

''Gebelerimizin hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar.''