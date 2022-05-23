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    Belçika'da, 436 bin doz koronavirüs aşısı atıl kalacak

    11,4 milyon nüfuslu Belçika’da, ömrünü tamamlamak üzere olan 436 bin doz koronavirüs aşısının çöpe atılacağı öğrenildi.
    • 23.05.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:43
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    Belçika'da, 436 bin doz koronavirüs aşısı atıl kalacak

    Belçika’da, ömrünü tamamlamak üzere olan koronavirüs aşıları gündeme geldi.

    Ülkede, 436 bin doz aşının atılacağı öğrenildi.

    Le Soir gazetesi, 31 Mayıs'ta kullanım süresi bitecek olan AstraZeneca üretimi aşıların çöpe gitmesiyle salgının başından beri ilk kez, bu kadar çok miktarda aşnın atıl kalacağını belirtti.

    AA’nın haberine göre, ülkede bugüne kadar kullanılamayan aşıların oranı yüz binde 5 civarındaydı.

    11,4 milyon nüfuslu Belçika'da, bugüne kadar 25,3 milyon doz aşı yapıldı.

    Aşılama şubat ayından bu yana yavaşladı

    Belçika'da 2021'in bahar aylarında hızlı bir aşılama kampanyası başlamış, 2021 sonu ve 2022 başında da takviye dozlar yapılmıştı. Bu yılın şubat ayından sonra aşılamalar oldukça yavaşlamıştı.

    AA’nın haberine göre; temmuz ayında, Moderna firmasının ürettiği 790 bin doz, Pfizer-BioNTech tarafından üretilen 90 bin doz aşının son kullanma ömrünün dolacağı belirtildi.

    Belçika da, 436 bin doz koronavirüs aşısı atıl kalacak #1

    Fransa’da, 4 milyon doza yakın aşı çöpe gitti

    Fransa'da da geçen ay 3,6 milyon doz AstraZeneca aşısı, kullanım süresi bittiği için çöpe gitmişti.

    Fransız Le Monde gazetesinin nisan ayındaki haberinde, çoğu gelişmiş ülkelerde olmak üzere dünya genelinde 240 milyon doz aşının son kullanma tarihinin geçtiği, bu aşıların çoğunun imha edilmeleri için Nijerya'ya gönderildiği belirtilmişti.


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