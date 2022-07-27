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    Bilim insanları: Maymun çiçeği acil durumu aylar sürebilir

    Virüsün önüne geçme konusunda fırsat penceresinin kapandığını söyleyen araştırmacılar, bulaşın kontrol altına alınamadığına dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 14:29
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    Bilim insanları: Maymun çiçeği acil durumu aylar sürebilir

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2 Ağustos'a kadar 88 ülkede 27 binden fazla maymun çiçeği vakası görüldüğü tahminini paylaştı.

    Bilim insanları, bunun ötesinde tahminlerde bulunmanın karmaşık olduğunu düşünüyor.

    Etkisini aylarca sürdürebilir

    Maymun çiçeği virüsünün yayılımının, aylarca etkili olabileceği belirtiliyor.

    Kaliforniya Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü olan Anne Rimoin, vakalarla ilgili olarak, "Önüne geçmeliyiz." dedi.

    "Fırsat penceresi kapandı"

    DSÖ'de maymun çiçeği konusunda oluşturulan komitenin de üyesi olan Rimoin, "Bunu yapmak için fırsat penceresinin kapandığı açık." ifadesini kullandı.

    DSÖ Avrupa danışma grubuna başkanlık eden Cenevre Üniversitesi Küresel Sağlık Enstitüsü Müdürü Antoine Flahault, "Bulaş, açıkça kontrol edilmedi." diye konuştu.

    Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda Profesör Jimmy Whitworth, vakaların en az 4 ila 6 ay boyunca sabit kalmamasını bekliyor.

    DSÖ'nün acil durum kararı

    Reuters'ın haberine göre, DSÖ, maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu olarak tanımlamıştı.

    Cenevre merkezli kuruluşun Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Virüse dair bilimsel kriterler, deliller ve diğer türlü bilgiler yetersiz olup bizi birçok bilinmezin içinde bırakmıştır." demişti.

    Bilim insanları: Maymun çiçeği acil durumu aylar sürebilir #1


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