Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Mu varyantı, yüz yüze eğitim, aşılama, ek tedbirler...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Mu varyantı, yüz yüze eğitim, aşılama, ek tedbirler...

Salgının seyrini değerlendirecek olan Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün toplanacak. 2 kişide görülen Mu varyantı ise masadaki konulardan biri olacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, salgının yönünü ele alıyor.

Bakan Koca toplantıdan sonra masada gündeme gelen konulara ilişkin bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendiriyor.

Yüze yüze eğitimin başlaması ve vaka sayılarının yüksek olmasının ardından ek tedbirlerin alınıp, alınmayacağı gündemde olacak.

Masadaki bir diğer konu başlığı ise Türkiye'de iki kişide görülen Mu varyantıyla ilgili gelişmeler...

Bilim Kurulu bu gelişmelerin ele alınacağı gündemle toplanırken, vatandaşlar ise "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusunu araştırıyor.

Peki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu gündeminde neler var, yasaklar geri gelecek mi? İşte detaylar..

8 EYLÜL BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Mu varyantı dışında aşılama çalışmalarındaki son durumu görüşecek olan Bilim Kurulu, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili de değerlendirme yapacak.