Boğulma anında Heimlich manevrası nasıl yapılır? Heimlich manevrası resimli anlatım..

Boğaza yabancı bir cisim kaçtığında, cismin çıkarılması için Heimlich Manevrası yapmak gerekebilir. Peki Heimlich manevrası nasıl yapılır?

Evde, ofiste veya sokakta, hayatın olağan akışında, boğulma tehlikesi yaşayan ve acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan biriyle karşılaştığınızda, söz konusu duruma karşı hazırlıklı olmak hayatı önem taşıyor.

Soluk borusunun tıkanması sonucu boğulma tehlikesi yaşanması halinde, nasıl davranmanız ve neler yapmanız gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak oldukça önemli.

Bu noktada yardıma Heimlich manevrası yetişiyor..

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?

Çocuklarda, yetişkinlerde hatta kendi kendinize uygulayabileceğiniz Heimlich manevrası, boğaza takılan yabancı cisim veya yiyecek maddelerinin, elle çıkarılmayacak biçimde aşağıya indiği ve soluk borusunu kısmen veya tamamen tıkadığı durumlarda uygulanır.

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Uygulama, yaş grupları dikkate alınarak, farklı şekilde gerçekleştirilir. Peki Heimlich manevrası nasıl yapılır? İşte bilmeniz gerekenler..

BİLİNCİ AÇIK KİŞİLERDE HEİMLİCH MANEVRASI

Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.

Hastanın yanında veya arkasında durulur.

Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır.

Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına (kürek kemikleri arasına) süpürür tarzda vurulur.

Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur.

Tıkanıklık açılmadıysa Heimlich Manevrası yapılır.

Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır.

Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.

Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.

Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur.

Bu işlemler 5’er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır.

Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır.

Tıbbi yardım istenir.

BİLİNCİ KAPALI KİŞİLERDE HEİMLİCH MANEVRASI

Hasta yere yatırılır, yan pozisyonda sırtına 5 kez vurulur,

Tıkanma açılmadığı taktirde hasta düz bir zeminde başı yana çevrilir,

Hastanın bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur,

Bir elin topuğunu göbek ile göğüs kemiği arasına yerleştirilir, diğer el üzerine konur,

Göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır,

Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir,

İşleme yabancı cisim çıkıncaya kadar devam edilir,

Tıbbi yardım istenir

BEBEKLERDE HEİMLİCH MANEVRASI