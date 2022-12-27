Bu besin migreni tetikliyor! Ölümcül ağrının sebebi meğer...

Çağımızın en büyük sorunlarından olan migren ağrısı, kişinin hayatını olumsuz anlamada etkiler. Migren ağrısı tutanlar, günlük işlerini yaparken zorlanır ve hayata karışmakta porblemler yaşar.

Günümüzün en yaygın hastalıklarından birisi olan migren, ataklar halinde gelir ve kişiyi büyük bir sıkıntıya sokar. Migren ağrısı yaşayan kişi, günlük hayata adapte olmakta zorlanır.

Bazı kişiler ise hastaneye gitmeden ve iğne yemeden bu ağrıdan kurtulamaz.Ayrıca migren ağrılar bazılarında yılda 1 veya 2 defa görülürken, bazılarında ise ay içerisinde defalarca görülebilmektedir.

Migren ağrıları yine bazı kişilerde çok şiddetli seyrederken, bazılarında da yavaş ve ataklar halinde gerçekleşebilir.

Migrenin en büyük belirtisi şiddetli baş ağrısı olurken, zaman zaman taraf değiştirebilen tek taraflı ağrı olarak da ortaya çıkabilir.

Migren ağrılarını tetikleyen bazı durumlarda var. Bu durumlar arasında da yediğimiz besinleri örnek olarak gösterebiliriz.

Tüketilen yiyecek ve içecekler ile migrenm ağrısı hem ortadan kaldırabilir hem de yeniden ortaya çıkmasına engel olabiliriz.

Öncelikle hangi besinlerin migren ağrısına neden olduğunu öğrenelim.Sonrasında ise hangi besinlerin migren ağrısından kurtardığını analiz edelim.

Migren ağrısına neden olanlar

KAFEİN

YAPAY TATLANDIRICILAR

DONDURULMUŞ GIDALAR

TUZLU YİYECEKLER

FAST FOOD

Migren ataklarını önlemek için...

Migren ataklarından kurtulmak için, düzenli bir uyku çekin. Bol bol uyuyun, uykusuz kalmayın. Ayrıca parlak ışıklara veya doğrudan güneş ışığına baktığınız süreyi sınırlayın.

Alkol ve sigara tüketmeyin. Sigara dumanına maruz kalmamaya çalışın. Gün içerisinde 30 dakikalık yürüyüşler ve kardiyo egzersizleri yapın. Yani açık havada vakit geçirin.

Meditasyon veya yoga yaparak stresinizi azaltın. Asla öğün atlamayın ve düzenli yemek yiyin. Stres ile baş çıkmanın yollarını öğrenin. Vücudunuzu stres nedeniyle yormamaya çalışın.