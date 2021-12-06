Bugünkü koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 6 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı

Bugünkü koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 6 Aralık 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 6 Aralık 2021 2021 vaka ve ölüm sayısı..

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, 2020 yılının mart ayından beri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Varyantların da eklenmesiyle vakalarda artış yaşanırken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemini vurgulayarak günlük vaka sayılarını paylaşıyor.

İniş çıkış yaşayan vaka sayılarının ardından "6 Aralık 2021 Pazartesi koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 6 Aralık 2021 Pazartesi vaka ve ölüm sayısı...

6 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı. Buna göre; Türkiye'de bugün 20 bin 33 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.