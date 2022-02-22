Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 22 Şubat Salı 2022...

Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 22 Şubat Salı 2022...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 22 Şubat 2022 Salı koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını tamamlamayan vatandaşlara karşı sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Öte yandan Molnupiravir etken maddeli antiviral Covid-19 ilacının 65 yaş üstü hastalar ve 18 yaş üstü yüksek riskli kişilerde kullanımına başlandı.

Türkiye'de dün, 85 bin 26 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 268 kişi ise yaşamını yitirdi. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?

İşte 22 Şubat Salı 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüste son gelişmeleri ve günlük tabloyu henüz yayınlamadı. Vaka sayıları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.