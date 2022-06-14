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    Bursa’da hastaneye yatan kadının safra kesesinden 1.284 taş çıktı

    76 yaşındaki kadının, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan ameliyatla safra kesesinden 1.284 adet taş çıkarıldı. Kadın, kapalı yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
    • 14.06.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 12:16
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    Bursa’da hastaneye yatan kadının safra kesesinden 1.284 taş çıktı

    Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Ayşe Durmaz (76), şiddetli karın ağrısı şikayeti başlayınca kızının yaşadığı Bursa’ya geldi.

    Gemlik Devlet Hastanesi’nde tetkikler yaptıran Durmaz’ın, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

    Laparoskopik yöntemle ameliyata alınan Durmaz’ın safra kesesinden 1.284 adet taş çıkarıldı.

    “Bu çok nadir görülen bir vakaydı”

    Durmaz’ın ameliyatını yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Karakaya, “Hastamız, polikliniğimize karın ağrısı, bulantı, kusma şikâyetleriyle geldi. Hastaya ultrason çektik. Ultrasonda safra kesesinde çok sayıda taş tespit ettik. Daha sonra hastayla görüşüp, ameliyata karar verdik. Ameliyatı da laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Operasyon sonrası safra kesesini açtığımızda 1.284 tane taş gördük. Bu çok nadir görülen bir vakaydı ve biz de ilk kez karşılaşıyoruz: Operasyon çok başarılı geçti, bir gün sonra da hastamızı taburcu ettik.” dedi.

    Safra taşlarının bazı durumlarda safra kesesini tıkayıp, sarılığa sebep olduğunu kaydeden Op. Dr. Karakaya, erken tedavi ile hastanın sağlığına kavuşabileceğini vurguladı.

    Bursa’da hastaneye yatan kadının safra kesesinden 1.284 taş çıktı #1

    Sağlığına kavuştu

    Rahatsızlığının 3 ay önce başladığını belirten Ayşe Durmaz ise “Doktorumuzdan çok memnum oldum. Şimdi iyiyim, hiçbir şikayetim yok.” ifadelerini kullandı.

    DHA’nın haberine göre son muayenesi yapılan Durmaz, hastaneden taburcu edildi.

    Bursa’da hastaneye yatan kadının safra kesesinden 1.284 taş çıktı #2


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