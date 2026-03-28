Burun estetiğinin hem mühendislik hem de heykeltıraş yönü var

Rinoplasti alanında uluslararası düzeyde dikkat çeken “NoseCraft: From Craft to Art” toplantısı, İstanbul'da yapıldı.

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu bünyesinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Soylu öncülüğünde düzenlenen organizasyonda, canlı cerrahi uygulamalarıyla modern teknikler katılımcılarla birebir paylaşıldı.

Burun estetiğine dair detayların paylaştıldığı toplantı, katılımcıların da ilgisini çekti.

ÜÇ FARKLI CANLI AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantı kapsamında üç farklı rinoplasti ameliyatı canlı olarak gerçekleştirildi. Primer kadın rinoplasti, eğri ve deforme erkek rinoplasti ile zor bir revizyon rinoplasti operasyonları, konferans salonundan anlık olarak katılımcılara aktarıldı.

Katılımcılar, ameliyat sürecini tüm detaylarıyla izleme ve teknikleri doğrudan öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca rinoplasti alanında öne çıkan seçkin hekimler de deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Farklı vaka örnekleri üzerinden yapılan değerlendirmelerle, cerrahi teknikler ve hasta yönetimi konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

"DIŞ GÖRÜNÜMÜ BELİRLEYEN SAĞLAM BİR YAPI KURUYORUZ"

NoseCraft toplantısının temel yaklaşımını anlatan Prof. Dr. Erkan Soylu, “Öncelikle yüzün ortasında yer alan ve hem nefes alma fonksiyonunu sağlayan hem de dış görünümü belirleyen sağlam bir yapı kuruyoruz.

Bu yapı; dayanıklı, dengeli ve uzun yıllar formunu koruyabilecek şekilde planlanmalı.

Ardından bu iskeleti kişinin yüzüne en uygun, doğal ve estetik görünüme kavuşturuyoruz. İşte bu da işin sanatsal tarafını oluşturuyor.” dedi.

"HER CERRAHIN TEKNİĞİ AYRI"

Prof. Soylu, “20 yılı aşkın deneyimi ve binlerce ameliyata rağmen hâlâ her vakada yeni şeyler öğreniyoruz. Bu tür uluslararası toplantıların en büyük katkısı farklı bakış açılarını görmek oluyor.

Her cerrahın kendine özgü bir tekniği var. Ancak başkalarının yaklaşımını görmek, farklı çözüm yollarını keşfetmek mesleki gelişim açısından çok kıymetli.” ifadelerini kullandı.

"CANLI CERRAHİLER ÖĞRENME İMKANI SUNUYOR"

Toplantının içeriğine ilişkin detayları paylaşan Prof. Dr. Soylu, “Organizasyonda canlı cerrahiler özellikle farklı hasta profillerini kapsayacak şekilde planlanıyor.

Katılımcılar teorik bilginin ötesine geçerek ameliyat sürecini birebir izleme fırsatı buluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üç farklı cerrahi vaka planladık.

Primer kadın rinoplasti, eğri ve deforme erkek rinoplasti ile zor bir revizyon rinoplasti operasyonları yapacağız.

Bu üç farklı ameliyatın rinoplastinin önemli bir bölümünü kapsıyor. Canlı cerrahiler katılımcılara gerçek zamanlı öğrenme imkânı sunuyor.” dedi.