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    Cinsel hayatı mahveden 6 besin grubu

    Aktif bir cinsel hayatınız varsa, libidonuzu öldüren besinlerden uzak durmak yararınıza olabilir. İşte cinselliğin önüne geçen, tüketirken 2 kere düşünmeniz gereken 6 yiyecek türü.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 15:51
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    Cinsel hayatı mahveden 6 besin grubu

    Cinsel hayatı etkileyen iç ve dış birçok faktör sıralanabilir. Stres, uykusuzluk, partneriniz, ortam gibi...

    Ancak aynı zamanda cinsel hayatınızın yolunda gitmesini istiyorsanız, tükettiklerinize de dikkat etmelisiniz.

    "Neden isteksizim" diye kendinize çok sık soruyor ve cevabını duygularınızda bulamıyorsanız, beslenme düzeninize göz atmalısınız.

    Libidonuz üzerinde söz sahibi olan faktörlerden birisi de besinlerdir. Cinsel isteksizliğiniz sebebi, yediklerinizin altına yatıyor olabilir.

    Erkeklerde testosteron ve kadınlar östrojen olmak üzere cinsel hormonları harekete geçirecek gıdalar tercih etmek, daha sağlıklı ve mutlu bir cinsellik yaşamanızı sağlar.

    İşte cinsel hayatı mahveden besinler...

    Cinsel hayatı mahveden 6 besin grubu #1

    Peynir

    Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynir, işlenmiş ve olgunlaştırılmış halde tüketildiğinde hormanlar üzerinde etkili olurak libidonuzun düşmesine neden oluyor.

    Soya

    Soyadaki fitoöstrojenler kadınlarda ve erkeklerde hormonal dengesizliğe neden olur. Cinsel performansı düşürür.

    Meşrubat

    Asitli ve asitsiz meşrubatlarda bulunan yapay tatlandırıcılar,  vücudunuzdaki serotonin salınımını azaltan aspartam içeriyor. Serotonin, yalnızca mutlu olmayı sağlamıyor, aynı zamanda cinsel dürtüleri ve libidoyu da artıran bir hormon. Bu nedenle cinsel isteksizliğiniz sebebi tükettiğiniz içeceklerle de doğru orantılı.

    Nane

    Mentol içeren nane, ferahlatıcı özelliğiyle dikkat çekse de testosteron hormonunun azalmasına sebep oluyor.

    Kızartmalar

    Yüksek trans yağ içeren kızartılmış fast food seçenekleri, tam bir libido düşmanı olarak tanımlanıyor. Yedikten sonra hormanlarınızı alt üst eden öğünler, cinsel isteksizliğin temel sebeplerinden biri olabilir.

    Şarküteri

    Sosis, salam, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş etler sağlık açısından da zararlı olduğu gibi sperm kalitesini etkilemesinin yanı sıra cinsel isteksizlik de yaratabiliyor.


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