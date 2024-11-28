Çocukların beslenme çantasında neler olmalı?
Haber Merkezi

Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için dengeli ve yeterli beslenmeleri önemlidir.

Bu, tüm besin gruplarını içeren bir yeme düzeniyle sağlanır. İşte çocukların beslenmesinde olması gereken temel öğeler;

ÇOCUKLARIN BESLENMESİNDE NELER OLMALI?

1. Karbonhidratlar (Enerji Kaynağı):

Tahıllar ve tam tahıllar: Tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf, esmer pirinç gibi ürünler.

Enerji verir ve uzun süre tok kalmalarını sağlar.

2. Proteinler (Büyüme ve Onarım):

Protein: Yumurta, tavuk, balık, kırmızı et, süt ve süt ürünleri.

Bitkisel Protein: Mercimek, nohut, fasulye, soya ürünleri gibi baklagiller.

Kas gelişimi ve bağışıklık için gereklidir.

3. Sağlıklı yağlar:

Zeytinyağı, avokado, fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler, balık.

Beyin gelişimi ve enerji için önemlidir.

4. Sebze ve meyveler (Vitamin ve Mineral Kaynağı):

Günlük taze sebze ve meyve tüketimi önemlidir.

Çeşitli renklerde sebze ve meyveler, farklı vitamin ve mineralleri sağlar (ör. A vitamini için havuç, C vitamini için portakal).

5. Süt ve süt ürünleri (Kalsiyum Kaynağı):

Günlük süt, yoğurt, kefir ve peynir tüketimi önerilir.

Kemik ve diş gelişimi için kalsiyum ve D vitamini sağlar.

6. Su ve sıvı tüketimi:

Çocukların su ihtiyacı yaşlarına ve aktivitelerine göre değişir, ancak günde en az 1-1,5 litre su içmeleri gerekir.

Meyve suyu gibi içecekler mümkünse taze ve şekersiz olmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

İşlenmiş gıdalardan kaçınılmalı:

Cips, gazlı içecekler, hazır gıdalar, fazla şeker ve tuz içeren ürünler mümkün olduğunca az tüketilmelidir.

Porsiyon kontrolü:

Çocuğun yaşına ve ihtiyacına uygun porsiyonlar verilmelidir.

Örnek olmak:

Çocuklar genelde ebeveynlerini taklit eder, bu yüzden evde sağlıklı beslenme alışkanlıkları benimsenmelidir.

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Adile Topçu
Editor