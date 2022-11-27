Çöpe atanın vay haline! Kestane kabuklarını böyle değerlendirin

Kış aylarının iç ısıtan lezzeti kestaneden geriye kalan kabukları nasıl değerlendireceğinizi biliyor musunuz? İşte kestane kabuklarıyla yapabilecekleriniz...

Havaların soğumasıyla yol köşelerinden kokusu gelen kestane, hem lezzeti hem faydalarıyla göz kamaştırıyor.

"Kestane kebap, yemesi sevap" sözüyle de bilinen kestane, kabuklarından ayrılarak tüketiliyor.

İçerdiği vitamin ve minarellerle oldukça faydalı bir besin olan kestane, kabuğuyla da birçok alanda işe yarıyor.

Kestaneyi pişirdikten sonra kabukları ne işe yarar diye merak ediyorsanız, sizler için sıralıyoruz...

"Kestane kabuklarından ne yapılır, Kestane kabuğu faydaları nelerdir, Kestane kabuğu tüketilir mi" sorularının yanıtları haberimizde.

İşte kestane kabuklarını çöpe atmaktan vazgeçirecek bilgiler...

Kestane kabuğu suyu

Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan kestanenin kabuğunun da insan sağlığına pek çok faydası vardır. Kestane kabuğunu haşlayıp, suyunu içerek faydalarından yararlanabilirsiniz.

Kestane kabuğunun suda kaynatılarak hazırlanan suyun etkili derecede ateş düşürücü özelliği bulunmaktadır.

Kestane kabuğu püresi

Kestane kabuğunun her 100 gramında yeteri kadar C vitamini bulunmaktadır. Bunun yanında kestanedeki gibi sodyum, potasyum, protein ve şeker içermektedir.

Kestane kabuğu püre haline getirilip, bal ile karıştırılırsa iştahsız çocukların, iştahını açtığı bilinmektedir.

Kestane kabuğu ile saç bakımı

Bir avuç kestane kabuğunu suda kaynatın, Suyunu süzüp, soğumasını bekledikten sonra saçlarınızı yıkayınız. Bir saat bekledikten sonra saçlarınızı temiz su ile durulamalısınız. Saçlarınız hem daha canlı ve parlak olacaktır.