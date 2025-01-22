Dikenlerin arasında yetişiyor, kavurdukça şifa akıyor...

Yağmur Dinç

Türkiye'de çok sayıda yöresel isme sahip melocan otu, Samsun'da ise "kırçan" ismiyle biliniyor.

Melocan otuyla yapılan yemekler, özellikle Çarşamba ilçesinde sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

İlkbahar aylarında yağmurların başlamasıyla büyüyen ve kasım ayına kadar doğada dikenlerin ucundan kadınların bin bir zahmetle topladığı kırçanın turşusu ve kavurması yapılıyor.

ŞİFALI TARİF

Ziraat teknikeri ve ev hanımı Mükafat Doğan Gümüş, kırçan kavurmasının yapılışı hakkında bilgi verdi.

Kavurmasının yapılışının kolay olduğunu belirten Gümüş, doğadan toplanan kırçanın öncelikle tencerede haşlandığını anlattı.

Gümüş, "Daha sonra suyu acımsı olduğu için iyice süzülür. Tava içinde kızgın tereyağında kavrulan soğanların üzerine kırçan atılarak yaklaşık yarım saat pişirilir. Sonra kavurmasına tat vermesi için içine yeşil ve kırmızı taze biber atılır. Bir süre biberler kırçanla pişirildikten sonra üzerine yumurta kırılır." dedi.

Gümüş, kırçan kavurmanın, domates ve maydanoz eklenerek servise hazır hale getirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA