Diş fırçalamak bakın neye iyi geliyormuş... O ölümcül hastalığı yok ediyor! Diş fırçalamak sadece sağlık bir dişlere sahip olmak anlamına gelmiyor. Yapılan araştırmalara göre, dişlerini fırçalamaya dikkat edenlerin bazı hastalıklardan korunduğu ortaya çıktı.

Dişlerimizin daha sağlıklı olması ve daha parlak gülüşler için, fırçalama işlemini eksiksiz yerine getirmemiz gerekiyor.

Diş fırçalamak ise sadcece dişlere faydalı değil. Yapılan araştırmalar, diş fırçalamanın kalp rahatsızlıklarına iyi geldiğini ortaya koydu.

Diş fırçalamanın kalp hastalıklarından ölme riskini azalttığı, dişini hiç fırçalamayanların kalp hastalıklarından ölme riskinin daha yüksek olduğu çıktı.

Ancak sadece sabahları fırçalamak yeterli değil. Günde en az 3 defa dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor.

Araştırma Japonya'da yapıldı

Japonya'da yapılan bir araştırmada, diş fırçalamak ile kalp sağlığı arasındaki bağ incelendi. Araştırmada çıkan sonuç ise herkesi şaşırttı.

Söz konusu araştırma, 2013-2016 yılları arasında Japonya Osaka Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalar üzerinden yapıldı. 1.675 kişinin incelendiği araştırmada katılımcılar, dişlerini sabah ve akşam olacak şekilde günde iki kere fırçalayanlar, dişlerini sadece gece fırçalayanlar, dişlerini sadece sabah fırçalayanlar ve dişlerini hiç fırçalamayanlar olacak şekilde dört grubu ayrıldı.

Titizlikle incelendi

Bunun yanı sıra katılımcıların yaşı, cinsiyeti, sigara içme geçmişi araştırmada göz önünde tutuldu. Aynı zamanda katılımcıların sağlık kayıtları dört bağımsız araştırmacı tarafından geriye dönük incelemeye alındı.

Araştırmada kalp yetmezliği, kalp ritmi bozukluğu, kalp krizi, göğüs ağrısı ve ameliyat gerektiren kalp kapağı ile aort hastalıkları gibi kardiyovasküler hastalıkların üzerine düşüldü.