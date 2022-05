Ağrılı ve kanamaya yatkın olan hassas diş ve diş etleri oldukça yaygın bir sağlık sorunu haline geldi. Ancak, etkili bir şekilde kurtulmak için doğal çözümler uygulanabiliyor. İşte 10 doğal çözüm.

Sıcak veya soğuk yiyeceklerle temas ettiğinizde dişlerinize yayılan bir ağrı hissediyor musunuz? Bu diş ve diş eti hassasiyetidir. Hassas dişlerin genel olarak nedenleri arasında kötü diş hijyeni, dengesiz beslenme ve diş minesine zarar veren hastalıklar bulunur. Ancak diş hassasiyeti kaçınılmaz değildir ve koruyucu ve tedavi edici ipuçlarını uygulayarak bu akut ağrılardan kurtulabilirsiniz.

Kötü ağız hijyeni diş eti hassasiyetine neden olabilir. Benzer şekilde, dişlerinizi çok agresif bir şekilde fırçalamak da uygun değildir ve iltihaplanma veya kanamaya neden olabilir. Dikkatli olun, yanlış hijyen diş eti iltihabına neden olabilir.

Diş telleri, ortodontik bir sorunu düzeltmeyi ve eski haline getirmeyi mümkün kılsalar da yanlış ayarlandığında ağızda yaralanmalara ve diş etlerinde iltihaplanmalara neden olabilir.

Sigara da diş ve diş eti hassasiyetinde önemli bir faktördür. Sigara içmek diş etlerinin iltihaplanması da dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden olur.

Diş hassasiyetine karşı 10 doğal çözüm

Kanamalara ve ağrılara neden olan diş ve diş eti hassasiyetini doğal çözümleri uygulayarak yenebilmek mümkün. İşte sağlıklı bir ağız için 10 ipucu.

1. İlaçlarınıza dikkat edin

Hassas diş etleriniz olduğunda öncelikle ağız hijyeninize ve diyetinize dikkat etmeniz gerekir. Bununla birlikte, bazı ilaçlar da diş eti hassasiyetine neden olabilir. Antiepileptikler, immünosupresanlar, antidepresanlar ve diyabete karşı ilaçlar bu tür hassasiyetlere yol açabilir.

Bu tür ilaçları alıyorsanız ve hassas diş ve diş etlerinden şikayetçiyseniz, doktorunuzla konuşun ancak tedaviyi kendi başınıza bırakmayın.

2. Şekerli ve asitli içeceklere dikkat edin

Şekerin çocukluktan beri çürüklere neden olduğu biliyorsunuzdur. Ancak daha az bilinen şey, diş ve diş etlerini hassas hale getirmesidir. Şekerin çözünmesi, diş plağını etkileyen ve diş etlerinin iltihaplanmasını tetikleyen bir asitlik oluşturur.

Şeker ilaveli meyve suları da dahil olmak üzere asitli veya şekerli içeceklerden kaçının. Aynı şekilde tatlıları da sınırlayın. Tatlı bir atıştırmalık yedikten sonra dişlerinizi fırçalamayı unutmayın. Son olarak, kuru meyvelere (kuru incir, kuru kayısı, kuru erik) dikkat edin çünkü sağlık için iyi olsalar da dişlerinize yapışırlar ve fırçalanmaları zordur.

Diş eti iltihabına neden olan diş plağı oluşumunu önlemek için her yemekten sonra dişlerinizi fırçalamak önemlidir.

3. Yeterli vitamin alın

Kalsiyum dişler için yapı taşıdır ancak kalsiyum haricinde sağlıklı diş ve diş etleri için dikkat edilmesi gereken maddeler de vardır. Beslenmenize karaciğer, ton balığı veya somon balığında bulunan B grubu vitaminleri (B6, B12 vb.) düzenli olarak ekleyin. Özellikle B grubu vitaminlerindeki önemli vitamin eksiklikleri ağız mukozasında ve dolayısıyla diş ve diş etlerinde çeşitli değişikliklere yol açar.

Beslenmenize ayrıca C vitamini yönünden zengin meyve ve sebzeler ekleyin. Kivi, turunçgiller, kırmızı biber gibi C vitamini açısından zengin besinler özellikle ağızda oluşan ve diş ve diş etlerini hassaslaştırabilen enfeksiyonlara karşı savaşmaya yardımcı olur. C vitamini eksikliği çeşitli diş eti hastalıklarını tetikleyebilir.

4. Alkol ve tütünden kaçının

Alkol ve tütün, kronik diş eti iltihabının nedeni olan iki düşmandır. Ağız florasını değiştirir ve ağzı kuruturlar. Bu, tartar oluşumunu ve dolayısıyla diş etlerinin iltihaplanmasını tetikler.

Bu nedenle alkol ve sigara tüketiminden tamamen kaçınmak gerekir. Bu iki ürünün diş eti hastalıkları haricinde birçok sağlık sorununa yol açtığını unutmayın.

5. Doğru diş fırçası seçin

Hassas diş ve diş etlerinden şikayetçiyseniz, diş fırçanızın seçimini hafife almamalısınız. Hassas diş ve diş etlerine karşı savaşmak demek diş plağı oluşumuna karşı savaşmak demektir. Bakteri ve yemek artıklarından oluşan plaklar, zamanla sertleşir ve diş eti iltihabına neden olur. Hassas diş etlerine karşı çözümlerin ilki her yemekten sonra dişlerinizi uygun bir diş fırçasıyla fırçalamaktır.

Ucu 2,5 cm'yi geçmeyen yumuşak kıllı bir fırça seçmelisiniz. Her kullanımdan sonra iyice durulamak ve kıllar deforme olur olmaz değiştirmek çok önemlidir.

6. Karanfil kullanın

Diş veya diş eti ağrılarında karanfil içerdiği analjezik özelliklere sahip öjenol sayesinde anında rahatlama verir. Bir karanfil ezin ve ezilmiş karanfili diş veya ağrılı diş eti ile temas edecek şekilde uygulayın. Ayrıca doğrudan etkilenen bölgeye yerleştirebilir veya çiğneyebilirsiniz.

7. Nane esansiyel yağını deneyin

Ağrı durumunda, birkaç damla nane esansiyel yağı ile bir gazlı bez veya pamuklu çubuk ıslatın ve ağrılı bölgeye uygulayın. Mentolü sayesinde yağ, ağrı kesici görevi görerek rahatlatıcı bir tazelik hissi sağlar.

Dikkatli olun nane tahriş edicidir, diş etlerine sürmemeye dikkat edin. Uçucu yağ ayrıca hamile kadınlar, emziren kadınlar ve 7 yaşından küçük çocuklar için önerilmez.

8. Probiyotik tüketin

Probiyotiklerin içerdiği laktobasillerin, içerdiği laktik asit sayesinde diş etlerinde patojen bakterilerin büyümesini baskıladığı ve çeşitli diş ve diş eti hastalıklarını iyileştirdiği kanıtlanmıştır. Lahana turşusu, kefir ve yoğurt gibi probiyotik gıdalar tüketmek ağız florasını birçok mikrop için düşman hale getirir.

9. Karbonat kullanın

Karbonar, bakterileri öldürür ve ağız mukozasını temizler. Ağzınızı dezenfekte etmek ve diş eti ve diş hassasiyetine karşı savaşmak için düzenli bir karbonat gargarası kullanabilirsiniz.

10. Tuzlu su ile gargara yapın

Tuzlu su, her zaman elimizin altında olan doğal bir dezenfektan görevi görür. Diş veya diş eti ağrısında kullanmak için, bir bardak ılık suya bir kaşık tuz ekleyin ve ardından bu karışımla gargara yapın.