Diyabeti başlamadan durdurmanın 4 yolu

Şeker hastalarında kan şekeri oldukça iniş çıkışlıdır ancak bu, prediyabet döneminde ivme kazanır. İşte tip 2 diyabetin habercisi prediyabet döneminde hastalığı durdurmanın yolları.

Tip 2 diyabet dünya çapında büyüyen bir sağlık sorunudur. Tip 2 diyabetli yetişkinlerde, koronavirüs de dahil olmak üzere birçok hastalıkta komplikasyon geliştirme riskinin arttığı biliniyor.

Tip 2 diyabeti daha önce mutlaka duymuşsunuzdur, ancak prediyabet hakkında ne biliyorsunuz?

Prediyabet, normalden daha yüksek ancak diyabet teşhisi koyacak kadar yüksek olmayan bir kan şekeri seviyesini ifade eder. Diyabet ve prediyabet dünya çapında milyonlarca insanı etkiliyor ve bazıları prediyabeti olduğunu bile bilmiyor.

Genel olarak, bu hastalığın belirgin belirtileri yoktur. Öte yandan, diyabetle ilgili olası bir komplikasyon riski taşıyan doku hasarına neden olur. Prediyabetin kalp ve damar hastalıkları, tip 2 diyabet ve felç riskini artırdığı bilinmektedir.

PREDİYABETİN NEDENLERİ

Vücudun kan şekerini sağlıklı bir seviyede tutan bir sistemi vardır. Örneğin karbonhidrattan zengin bir yemekten sonra kan şekeri yükseldiğinde, pankreas insülin adı verilen bir hormon salgılar. İnsülin, hücrelere bu glikozu enerjiye dönüştürmesini söyler.

Fazla kiloluysanız ve gereğinden fazla yiyorsanız metabolizmanız daha az verimli olacaktır. Prediyabet varlığında, çeşitli metabolik işlevler stres altına girer. Yemekten sonra glikoz kaslar ve organlar tarafından düzgün bir şekilde kullanılamaz. Buna insülin direnci denir. Bu nedenle, pankreas bu durumu telafi etmek için daha fazla insülin salgılar.

Örneğin geceleri birkaç saat aç kaldığınızda, karaciğerimiz vücudumuza enerji sağlamak için daha fazla glikoz salgılar. Pankreas daha sonra daha fazla insülin salgılamalıdır. Bu durum pankreas hıza ayak uydurmakta güçlük çekene kadar sürer. Daha sonra yorulur ve kan şekeri yükselmeye başlar.

PREDİYABET BELİRTİLERİ

Prediyabet ile ilişkili ana risk kan şekerinin tip 2 diyabet düzeyine yükselmesidir. Bu tür yüksek kan şekeri seviyelerinde yorgun hissetmek, açıklanamayan kilo alımı, normalden daha fazla idrara çıkma ve genel susuzluk hissi yaşanabilir.

Prediyabet durumunda diyabetin çeşitli yan etkileri de ortaya çıkabilir. Zamanla, damarlar hasar görebilir ve bu da kalp ve damar hastalıkları riskini artırır. Hastalık böbreklere ve gözlere de zarar verebilir.

Yaşam tarzınızı değiştirerek prediyabeti önleyebilir, hatta etkilerini tersine çevirebilirsiniz.

TİP 2 DİYABETİ BAŞLAMADAN DURDURMANIN 4 YOLU

Prediyabet veya tip 2 diyabet riskini yönetmek için sağlıklı bir yaşam tarzı sürmek yeterlidir. Prediyabete karşı en iyi koruma, sağlıklı yaşamın temel ilkelerini uygulamaktır.

Yapmanız gerekenler:

1. Sağlıklı bir kiloda olun

Fazla kilolu olmak prediyabet ve tip 2 diyabet için ana risk faktörüdür. Araştırmalar, zamanla verilen küçük bir kilo kaybının bile riski azaltmak için yeterli olduğunu göstermiştir.

2. Hareketli kalın

Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı bir kiloyu korumanıza ve kas yapmanıza yardımcı olur. Bu size kan şekerini kullanmak için daha fazla kas dokusu verecektir.

3. Taze, sağlıklı yiyecekler yiyin

Uzmanlara göre, çoğunlukla sebze ağırlıklı beslenmek ve daha az et yemek, riski azaltabilir. Kalori alımını yönetmek, prediyabet riskini artıran kilo alımını önlemeye yardımcı olur.

4. Yeterince uyumaya çalışın

Uyku, genel sağlığınız için gereklidir. Bazı çalışmalar , prediyabet riskinin yönetilmesine de yardımcı olabileceğini gösteriyor.