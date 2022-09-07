Doğal ağrı kesici ve antibiyotik etkisi olan 4 şifalı bitki

Doğal ağrı kesici ve antibiyotik etkisi olan 4 şifalı bitki

Ağrı kesici ve antibiyotik etkilere sahip olduğu bilinen ve bazı rahatsızlıklar için gerçek bir ilaç değerinde olan şifalı bitkiler vardır. İşte ağrı kesici ve antibiyotik etkisi olan 4 şifalı bitki.

Şifalı bitkileri her zaman evinizde bulundurmalısınız çünkü bunlar doğal ağrı kesiciler, iltihap önleyiciler ve antibiyotikler gibi davranır.

Bitkisel ağrı kesicilerin etkisi henüz bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Bunun nedeni genellikle etkilerinin kanıtlanmasıyla ilgilenilmemesidir.

İlaç otoriteleri hala birçok bitkinin etkisini inceliyor.

Karanfil

Karanfil doğal ağrı kesicidir. Özellikle can sıkıcı bir ağrı olan diş ağrısına karşı etkilidir.

İlaç kullanmadan rahatlatmak istiyorsanız, anestezik etkisi olan ve bu nedenle diş ağrısına yardımcı olan öjenol de dahil olmak üzere birçok uçucu yağ içeren karanfil kullanabilirsiniz.

Karanfil ayrıca diş eti iltihabı ve baş ağrılarına karşı da oldukça etkilidir.

Soğan

Soğan, doğal bir ağrı kesici ve iltihap önleyicidir. Boğaz ağrısı, kulak ağrısı ve böcek ısırıkları için çok faydalıdır.

Yüzyıllardır doğal bir çare ve ağrı kesici olarak kullanılmıştır. Soğan, doğal bir iltihap önleyicidir ve antibakteriyel ve ağrı kesici etkiye sahiptir.

Soğan ve bal veya şekerden yapılan ev yapımı öksürük şurubu, öksürük ve boğaz ağrısı ile savaşmaya etkili bir şekilde yardımcı olur.

Nane

Nane iyi bir ağrı kesicidir. Özellikle gerilim tipi baş ağrıları için şakaklarınıza nane yağı sürerek kısa bir süre içinde iyileşmeyi gözlemleyebilirsiniz.

Bu ağrı kesici madde, ciltte hafif üşüme ve hafif karıncalanma hissine neden olacaktır. Nane yağı, baş ağrılarının gelişiminde rol oynayan haberci madde serotonin üzerinde de etkilidir.

Sarımsak

Sarımsak, binlerce yıldır tıbbi etkileri olduğu bilinen bir bitkidir. Antik Mısır'da kalp problemlerini, tümörleri ve böcek ısırıklarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Ayrıca doğal bir antibiyotik olarak kullanılmıştır.

Sarımsak, C vitamini, bazı B vitaminleri, mineraller, esansiyel amino asitler, adenosin, flavonoidler ve kükürtlü bileşikler açısından zengindir. Sarımsağın karakteristik kokusundan da sorumlu olan kükürt içeren bileşikler antibakteriyel etkiye sahiptir ve mikropların ve mantarların büyümesini engelleyebilir.

Sarımsağın damar sertleşmesine karşı da yardımcı olabileceğine dair kanıtlar vardır.

Çiğ yemek istemiyorsanız, yemeklere katabilir veya sarımsak çayı hazırlayabilirsiniz.