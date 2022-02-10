Doğal nikotin kaynağı! Patlıcan, sigarayı bıraktırır mı? Sapını kaynatıp suyunu içerseniz...

Patlıcan, nikotin içermesi sebebiyle sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiye edilenlerin ilki olarak öne çıkıyor. Peki patlıcanda nikotin var mı, sigarayı bıraktırır mı? İşte suyundaki mucize...

Yaşamı tepeden tırnağa tehdit eden sigara içerdiği nikotin nedeniyle, epinefrin denen hormonu arttırdığı için dolayısıyla kalp hızını, kan basıncını, kan şekerini ve solunum sayısını da arttırır.

Sigara içtikten sonra gelen rahatlama hissi ve bağımlılığın sebebi de budur.

Uzun vadede ise kalp, stres altında kaldığından kalp krizi, felç ve damar hastalıklarına sebep olur.

Sigarayı bırakmak için yöntemler arayanlar, patlıcan yiyin tavsiyesi ile karşılaşıyor.

Patlıcanın nikotin ihtiyacını karşıladığı ve sigara içme isteğini azalttığına dair bilgiler, kamuoyuna yayılmış durumda.

Peki patlıcanda nikotin var mı? Patlıcan sigarayı bırakmaya yardımcı olur mu? İşte konunun detayları...

PATLICAN İLE SİGARAYI BIRAKMAK MÜMKÜN MÜ

Patlıcan sebze olarak sofralarımızda sıkça yer alır. Tadı sigara ile alakasız olsa da eser miktarda nikotin içerdiği de bilinenler arasında. Ancak uzmanlar, neredeyse 9 kilo patlıcanda 1 sigaraya bile denk gelmeyecek kadar nikotin olduğunu ifade ediyor.

Sigarayı bırakmak isteyenlere patlıcan tüketmesi tavsiye edilerek vücudun nikotin almasını sağlayarak yokluk hissinin önlenmesi sağlanabilir ancak yüzde yüz etkili bir sonuç beklenmemelidir.

PATLICAN SUYU TAVSİYESİ

100 gram patlıcanın içinde kalori değeri 24, 1.1 gram protein, 2 gram yağ, ve 5.5 gram karbonhidrat vardır. Vitamin içeriği bakımından ise; 100 gramında 30 IU A vitamini, 0.4 mg B1 vitamini, 0.5 mg B2 vitamini ve 5 mg C vitamini bulunur.

Sağlık açısında oldukça faydalı olan patlıcan, suyu ile de karşımıza çıkıyor.

Nikotin ihtiyacının karşılanmasına az da olsa destek verebilen patlıcan suyu, kriz anlarında yarıdmcınız olabiiir.

Öte yandan doyurucu etki veren patlıcan suyu, kahvaltıdan önce tüketildiğinde kabızlık gibi yaşam kalitesini düşüren rahatsızlıkları önler. Ayrıca bağırsaklardaki zararlı bakterileri vücuttan atar. Tüm sindirimi yenilemede etkili olan patlıcan, mide asidini dengelemede etkili olan besinlerden biridir.

TARİF:

4 adet patlıcan sapı ve 4 su bardağı su bir tencerede iyice kaynatın. iyice kaynayan bu suyun kapağını açmadan ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Daha sonra soğuyan suyu süzgeçten geçirip suyu bir kaba koyup kaldırın. Sabah kahvaltılarından önce bir bardak tüketin.