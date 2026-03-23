Doğal renk eşitleyici: Göz altlarına sürün, morlukları silin

Göz altı morlukları, uykusuzluk, stres ve yoğun yaşam temposu nedeniyle pek çok kişinin ortak sorunları arasında yer alıyor.

Daha canlı ve sağlıklı bir görünüm için doğal çözümler arayanların son dönemde yöneldiği yöntemlerden biri ise siyah üzüm çekirdeği yağı oldu.

İçeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde cildi besleyen bu doğal yağ, düzenli kullanıldığında göz altındaki koyu görünümün hafiflemesine yardımcı olabiliyor.

Peki; nasıl kullanmalısınız? İşte, en etkili yöntem...

Akşam temiz cilde, göz altına 1-2 damla uygulayın.Parmak uçlarınızla hafif tampon hareketlerle yedirin. Düzenli kullanım için haftada en az 4-5 gün uygulayın.

Üzüm çekirdeğinde bulunan proantosiyanidinler, ciltteki serbest radikalleri azaltarak göz altındaki koyu görünümün hafiflemesine yardımcı olur.

*Göz içine temas ettirmemeye dikkat edin.

**Hassas ciltlerde önce küçük bir bölgede test edin.