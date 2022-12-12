Doktor yok, iğne yok, ilaç yok! Bu besinler baş ağrısını "Şıp" diye kesiyor!

Doktor yok, iğne yok, ilaç yok! Bu besinler baş ağrısını "Şıp" diye kesiyor!

Baş ağrısı problemi yaşayan bazı kişiler, doğal çözüm önerilerinden faydalanmak istiyor. Faydalı saymakla bitmeyen besinlerden bazıları ise baş ağrısı sorununu ortadan kaldırıyor.

Toplumda en sık rastlanan şikayetler arasında yer alan baş ağrısı, bazılarında önemli bazılarında önemsiz olarak karşımıza çıkar.

Bazı kişilerde kronik hale gelen baş ağrısı, bazılarında ise ciddi bir sağlık sorunu göstergesi olabilir. Bunu anlamak için, geçmeyen baş ağrılarında mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.

Ancak baş ağrınız ciddi değilse, bazı doğal besinlerle kurtulmanız mümkün.Bu besinleri, yine size iyi gelecek şekilde değerlendirmeniz gerekiyor.

Baş ağrısının kaynağını tespit ettikten sonra, doğal yöntemleri kullanabilirsiniz. Bu doğal yöntemler arasında, birden fazla besin yer alıyor.

Naneden kantaron yağına kadar faydaları saymakla bitmeyen şifacılar, baş ağrısı dahil olmak üzere birçok konuya iyi geliyor.

Yani bu ürünleir kullandığınızda hem baş ağrınızdan kurtulabilir hem de sizi rahatsız eden birçok soruna çözüm bulmuş olabilirsiniz.

Vücudunuza yan etki yapıp yapmayacağından emin olarak kullanmaya başlayın ve dengeli kullanın. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmayın.

Baş ağrısına iyi gelen besinler

NANE

Faydaları saymakla bitmeyen nane; sindirimi rahatlatır, kilo vermeye yardımcı olur, mide bulantısını önler, yorgunluk ve baş ağrısından kurtulmayı sağlar.

LAVANTA YAĞI

Kas ağrılarını, eklem ağrısını, burkulmaları, sırt ve baş ağrısını hafifletir. Bu yağı ağrıyan bölgenize pamuk yardımıyla sürebilirsiniz. Bu sayede rahatlar ve ağrılarınızdan kısa süre içerisinde kurtulursunuz.

MELİSA OTU

Baş ağrısı ve migreni geçirmek konusunda çok başarılıdır. Ayrıca astım ve nefes darlığına da iyi geldiği bilinmektedir.

ZENCEFİL

Mide sorunlarına, kansere ve beyin sağlığına iyi gelen zencefil, baş ağrısı dahil olmak üzere yaşanan birçok ağrının önüne geçiyor.

SARI KANTARON

Regl ve baş ağrısına iyi gelen kantaron, ciltte oluşan sivilcelerle savaşır. Cilt lekelerinin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

PAPATYA

Baş ağrısına iyi gelmesi dışında; farenjit, bademcik iltihabı, larenjit, ağız ve boğaz mukozası iltihaplarında gargara olarak kullanılır.

Baş ağrısı türleri

Migren

Gerilim tipi

Küme

Gök gürültüsü baş ağrısı