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Dönerin yanında biber isterken bir kez daha düşünün... Bakın nasıl hazırlanıyor!

Dönerin yanında biber isterken bir kez daha düşünün... Bakın nasıl hazırlanıyor! Dönerin yanında acı biberi istemeyen yoktur ancak biberlerin hijyen kuralları içerisinde hazırlanmadığını ortaya koyan bazı görüntüler var.