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Türkler, döner ekmek- ayran ikilisine bayılır.
Hatta dönerin son lokmasını ayranla bitirmek için yarışa bile girenler olur.
Ayaküstü yenilen dönerlerin lezzetinin yerini hiçbir şey tutamaz, hele bir de yanında biber varsa.
Ancak bu biberlerin hijyen kurallarına uygun şekillerde hazırlanmadığı ortaya çıktı.
Şaşırtan görüntüler
İki kişinin dönerin yanında yediğimiz biberleri hazırladıkları anlar olay oldu.
Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, biberlerin hijyenden uzak bir ortamda hazırlandığı görüldü.
Biberi hazırlayan gençlerden birinin hapşırması ise izleyenlerin midesini bulandırdı.
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