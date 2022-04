Dünya nüfusunun yüzde 52’si baş ağrısı yaşıyor

Yapılan bir araştırma, dünya nüfusunun yüzde 52’sinin her yıl baş ağrılarından etkilendiğini ortaya koydu. Verilere göre küresel nüfusun yüzde 14’ü, migren hastası.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, baş ağrısının küresel yaygınlığını tahmin etmek için 1961 ile 2020 yılları arasındaki 357 yayını inceledi.

Independent'in haberine göre bilim insanları, küresel nüfusun yüzde 52'sinin her yıl baş ağrılarından etkilendiğini, yüzde 14'ünün ise migren hastası olduğunu söyledi.

AA’nın haberine göre, araştırma The Journal of Headache and Pain dergisinde yayınlandı.

Yüzde 26 gerilim tipi baş ağrısı olduğu belirlendi

İnceleme sonucunda, bildirilen baş ağrısı vakalarının yüzde 26'sının gerilim tipi baş ağrısı olduğu belirlendi. Yüzde 4,6'sının ise ayda 15 veya daha fazla gün boyunca baş ağrısı çektiği belirlendi.

Her yüz kişiden 14’ü migren hastası

Ayrıca araştırmada, dünya nüfusunun yüzde 52'sinin her yıl baş ağrısı yaşadığı, her yüz kişiden 14'ünün ise migren hastası olduğu aktarıldı.

Ağrıların yüzde 7’si migren kaynaklı

Dünya nüfusunun yüzde 15,8'inin her gün baş ağrısı çektiği ve bunun yüzde 7'sinin migren kaynaklı olduğu kaydedildi. Kadınlarda erkeklere göre daha yaygın Baş ağrısının kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olduğu bildirilen araştırmada, migrenin erkeklerde yüzde 8,6; kadınlarda ise yüzde 17 oranında görüldüğü bildirildi. Ayda 15 gün veya daha fazla baş ağrısı çekme oranının ise erkeklerde yüzde 2,9 iken kadınlarda yüzde 6 olduğu ifade edildi.

Karşılaştırma verileri, oranları artırabilir

Araştırmanın baş yazarı Lars Jacob Stovner, şu ifadeleri kullandı:

“Baş ağrısı rahatsızlıklarının yaygınlığının dünya çapında yüksek olduğunu ve farklı ağrı türlerinin birçok kişiyi etkileyebileceğini bulduk. Önleme ve daha iyi tedavi yoluyla bu oranları azaltmaya çalışmalıyız."

Bu tür çabaların etkisini ölçmek için baş ağrısının toplumdaki yaygınlığının izlenmesi gerektiğini vurgulayan Stovner, "Çalışmamız, yöntemlerimizi nasıl geliştireceğimizi anlamamıza yardımcı oluyor." diye konuştu.

Stovner, karşılaştırma verilerinin baş ağrısı ve migren oranlarının artabileceğini gösterdiğini belirterek "Önleme ve tedaviyi daha etkili bir hale getirmek için gruplar arasında değişen farklı baş ağrılarının nedenlerini analiz etmek gelecekte ilgi çekici olabilir." ifadelerini kullandı.