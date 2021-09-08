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    Edirneli vatandaşlar, yeni kararla birlikte aşı yaptırmak için hastaneye akın etti

    Edirneli vatandaşlar, yeni kararla birlikte aşı yaptırmak için hastaneye akın etti

    Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmemiş olanlardan, negatif PCR test sonucu istenmesiyle Edirneli vatandaşlar, test yerine aşı olmayı tercih etti ve hastanelere koştu.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 10:13
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    Koronavirüs salgınında alınan tedbirler kapsamında yeni dönem 6 Eylül’de başladı.

    Başlatılan aşı kartı ya da PCR testi zorunluluğu uygulaması sebebiyle, Edirne'de aşı yaptırmayan vatandaşlar, aşı yaptırmak için hastanenin yolunu tuttu.

    PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerinde negatif sonuçlu PCR testi bulundurmaları zorunlu hale geldi.

    Edirneli vatandaşlar, yeni kararla birlikte aşı yaptırmak için hastaneye akın etti VİDEO

    Edirneli vatandaşlar, yeni kararla birlikte aşı yaptırmak için hastaneye akın etti #1

    TEST YERİNE AŞI OLMAYI TERCİH ETTİLER

    Bu zamana kadar aşı yaptırmamış ancak yeni uygulamayla birlikte sürekli test yaptırması gereken vatandaşların çoğu, PCR yerine aşı yaptırmayı tercih etti.

    Edirneli vatandaşlar, yeni kararla birlikte aşı yaptırmak için hastaneye akın etti #2

    BİLET ALAMADI

    Aşı yaptırmak isteyen çok sayıda vatandaş, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde bulunan aşı uygulama birimine geldi.

    Edirne’den başka bir şehre gitmek için otogara gittiğini ancak aşı yaptırmadığı ve PCR testi bulunmadığı için bilet alamadığını söyleyen Burak Can, aşı yaptırma kararı aldığını belirtti.

    Edirneli vatandaşlar, yeni kararla birlikte aşı yaptırmak için hastaneye akın etti #3

    MAĞDUR OLMAMAK İÇİN AŞI YAPTIRDI

    Bir başka vatandaş İbrahim Tunç da aşısız vatandaşlara kısıtlamaların geldiğini ve ilerleyen günlerde mağdur olmamak için aşı yaptırdığını açıkladı.

    FOBİSİ OLMASINA RAĞMEN AŞI OLDU

    Aşıya fobisi olduğunu belirten İrem Sadırlı da, PCR testi zorunluluğu sebebiyle aşısını yaptırdığını söyledi.

    Edirneli vatandaşlar, yeni kararla birlikte aşı yaptırmak için hastaneye akın etti #4

    Edirneli vatandaşlar, yeni kararla birlikte aşı yaptırmak için hastaneye akın etti #5

    Edirneli vatandaşlar, yeni kararla birlikte aşı yaptırmak için hastaneye akın etti #6

    Edirneli vatandaşlar, yeni kararla birlikte aşı yaptırmak için hastaneye akın etti #7

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