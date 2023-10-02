Ekim ayında tezgahta! Tüketmeyen perişan...Tam bir B12 bombası! Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahların baş köşesinde yerini alan palamut, ekim ayında tüketilecek balıklar arasında yer alıyor. Faydaları ise tepeden tırnağa etkisini gösteriyor.

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Balık sezonu tam gaz devam ediyor.

Derya kuzuları, vitamin ve lezzet şöleniyle tezgahlarda yerini alıyor.

Ekim ayı gelmesi ile tezgahlarda yerini alan ve halkımız tarafından da en çok tüketilen balık olan palamut, faydalarıyla şaşırtıyor.

Balık severlerin favorilerinden biri olan palamut, adeta ilaç görevi görüyor.

Yaraya merhem

Sülfür, fosfor ve vanadyum bakımından zengin olan palamut balığı bu maddeler sayesinde bir türlü kapanmayan yaraların kapanmasına yardımcı olmaktadır.

B12 bombası

Palamut, özellikle B12 vitamini açısından zengindir. B12 vitamini, sinir sistemi sağlığı için önemlidir, enerji üretimine katkı sağlar ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu destekler.