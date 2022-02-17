Euro
15.45
-0.18%
Dolar
13.58
-0.12%
Altın
827.46
1.10%
Borsa
2010
-1.54%
Bitcoin
571.358
-3.87%
BTXN Coin
38.43
2.15%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    EMA, BioNTech'in takviye dozunu 12-15 yaş için değerlendiriyor

    AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, BioNTech-Pfizer aşısının, 12-15 yaş grubuna takviye dozu için değerlendirilmeye başlandığını duyurdu.
    • AA
    • 17.02.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    EMA, BioNTech'in takviye dozunu 12-15 yaş için değerlendiriyor

    Koronavirüs aşıları ve tedavileriyle ilgili durumu haftalık olarak ele alan Avrupa Birliği'nin İlaç Düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech'in takviye dozunu 12-15 yaş için değerlendirmeye aldı.

    EMA tarafından yapılan açıklamada, değerlendirmenin yanı sıra 16-17 yaş için başvurunun da alındığı belirtildi.

    YETERLİ KANIT ELDE EDİLMEDİ

    Ayrıca mevcut aşıların ve tedavilerin Omicron'un BA.2 olarak bilinen alt varyantı için etkili olduğu açıklandı.

    İki farklı aşı uygulandığında ilk doz ile takviye dozu arasındaki aralığın kısa süre içinde güncelleneceğinin, 3 aya kadar kısaltılabileceğinin bildirildiği açıklamada, ikinci takviye dozların başlatılması için henüz yeterli kanıt olmadığı kaydedildi.

    EMA, BioNTech in takviye dozunu 12-15 yaş için değerlendiriyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Kayseri'de 1 haftadır aranan kadın ölü bulundu
    3. Sayfa

    Kayseri'de 1 haftadır aranan kadın ölü bulundu

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Kamu Personeli Atama Töreni'ne katıldı
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Kamu Personeli Atama Töreni'ne katıldı

    Görüş Bildir