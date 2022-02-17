EMA, BioNTech'in takviye dozunu 12-15 yaş için değerlendiriyor

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, BioNTech-Pfizer aşısının, 12-15 yaş grubuna takviye dozu için değerlendirilmeye başlandığını duyurdu.

Koronavirüs aşıları ve tedavileriyle ilgili durumu haftalık olarak ele alan Avrupa Birliği'nin İlaç Düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech'in takviye dozunu 12-15 yaş için değerlendirmeye aldı.

EMA tarafından yapılan açıklamada, değerlendirmenin yanı sıra 16-17 yaş için başvurunun da alındığı belirtildi.

YETERLİ KANIT ELDE EDİLMEDİ

Ayrıca mevcut aşıların ve tedavilerin Omicron'un BA.2 olarak bilinen alt varyantı için etkili olduğu açıklandı.

İki farklı aşı uygulandığında ilk doz ile takviye dozu arasındaki aralığın kısa süre içinde güncelleneceğinin, 3 aya kadar kısaltılabileceğinin bildirildiği açıklamada, ikinci takviye dozların başlatılması için henüz yeterli kanıt olmadığı kaydedildi.