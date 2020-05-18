Erzurum İl Sağlık Müdürü, Doğu Anadolu'da yer alan sağlık projelerinden biri olan Erzurum Şehir Hastanesi'nin hizmete açıldığını duyurdu.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer salgına yönelik tedbirler almıştı.

Alınan tedbirler sonucu iyileşen hasta sayıları her geçen gün artarken, sağlık alanında yeterli imkanların olması ise salgın sürecinin daha iyi sonuçlanmasına imkan sağladı.

Bunda, illere kazandırılan şehir hastanelerinin payı büyük…

Doğunun şifa merkezi Erzurum Şehir Hastanesi, hizmete açıldı.

TÜM BİRİMLER ŞEHİR HASTANESİNE TAŞINDI

Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir, Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projelerinden biri olan Erzurum Şehir Hastanesi'nin hizmete açıldığını duyurdu.

Gürsel Bedir, "Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemizin tüm birimlerini Şehir Hastanemize taşıdık ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi binamızın kalan tadilatları için yüklenici firmalara teslim ettik." dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açıldı

"ŞEHRİMİZE VE BÖLGE İNSANINA HAYIRLI OLSUN"

Pandemi sonrası planlanmak üzere Palandöken Devlet Hastanesi ile Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi'nin mevcut yerlerinde hizmet edeceğini açıklayan Bedir, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nin ise pandemi izolasyon hastanesi olarak faaliyetini sürdüreceğini belirtti.

Bedir, Şehir Hastanesi'nin kente kazandırılmasında başta eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek "Şehir Hastanemizin A blok kısmı acil servis, ameliyathane, yoğun bakımlar, B ve C bloklar poliklinikler ve yataklı servisler, D blok ise pandemi bloku olarak hizmete açılmıştır. Pandeminin başlangıcından beri şehrimizi çok rahatlatan bu eşsiz güzellik Erzurum Şehir Hastanesi, şehrimize ve bölge insanına hayırlı hizmetlere vesile olur." ifadesine yer verdi.