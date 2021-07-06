Fahrettin Koca: Delta plus varyantı 3 ilimizde görüldü

Sağlık Bakanı Koca, Delta plus varyantının biri İstanbul olmak üzere 3 ilde 3 kişide görüldüğünü duyurdu.

İlk olarak Hindistan’da görülen Delta varyantının ardından ortaya çıkan Delta Plus varyantı, dünyadaki yayılımını sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu bildirilen yeni varyantın Türkiye'de görüldüğünü açıkladı.

3 İLDE GÖRÜLDÜ: BİRİ İSTANBUL'DA

Varyantın 3 farklı ilde 3 kişide ortaya çıktığını duyuran Bakan Koca, "İllerden biri İstanbul. Ankara'da yok. Bu kişiler aşılı değiller. Diğer iki ili söylemeyeyim.

"DURUMLARI İYİ"

Genel durumları ise iyi. Ağır geçirmiyorlar, ayakta takip ediliyorlar." ifadelerine yer verdi.

"DELTA VARYANTI ARTIYOR"

Delta varyantına ilişkin de bilgi veren Koca, vaka sayısının giderek arttığını söyledi. Sayının 284'lere yükseldiğini belirten Koca, "Vakaların görüldüğü il sayısı da 30'u buldu.” dedi.