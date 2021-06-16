Fahrettin Koca: 'Gün içinde aşı' uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Koca, bugün itibarıyla "Gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasının başladığını belirtti.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında süren aşılama çalışmalarında toplam uygulanan doz sayısı 36 milyonu aştı.

Vaka sayılarının düşüşe geçmesi ve aşı uygulamalarının hız kazanmasıyla yeni bir adım daha atıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevu sistemi için yeni bir uygulamaya geçildiğini duyurdu.

'GÜN İÇİNDE RANDEVU, GÜN İÇİNDE AŞI UYGULAMASI'

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "'Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır.' 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." ifadelerine yer verdi.