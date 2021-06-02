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    Fahrettin Koca, saldırıya uğrayan Doktor Ertan İskender'i ziyaret etti

    Bakan Koca’dan hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan doktora geçmiş olsun ziyareti gerçekleşti.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 00:31
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    Fahrettin Koca, saldırıya uğrayan Doktor Ertan İskender'i ziyaret etti

    Ankara’da görev alan Doktor Ertan İskender, uyardığı hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve ameliyata alınmıştı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Doktor İskender’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

    “SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, sağlık çalışanlarını korumak hepimizin görevi diyerek “Kendisine yapılan saldırı ile yaralanan meslektaşım Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim. Durumu her gün iyiye gidiyor. Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu” ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca, saldırıya uğrayan Doktor Ertan İskender i ziyaret etti #1

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