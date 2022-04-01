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    Fahrettin Koca: Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli

    Pandemi sürecinde hastanelerde ek yük ve yoğunluluk yaşanamaması için verilen süreli/süresiz tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 14:33
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    Fahrettin Koca: Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarına ilişkin açıklama yaptı.

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme erişiminde sorun yaşanmaması için alınan tedbirlerden biri de sağlık raporlarıydı.

    Bakan Koca, pandemi sürecinde yoğunluğu engellemek için alınan bu tedbirin yıl sonuna kadar geçerliliğini sürdüreceğini duyurdu.

    "TÜM SAĞLIK RAPORLARI YIL SONUNA KADAR GEÇERLİDİR"

    Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir. Gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca: Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli #1


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