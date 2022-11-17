Faydaları arasında yok yok! Saçım kırılıyor, cildim kötü diyorsan limon suyuna yönel...

Her sabah limonlu su içmek için tam 10 nedeniniz var! Bağışıklığı güçlendiren ve kilo vermeye yardımcu olan limonlu su, cildin sağlıklı olmasına da katkı sağlıyor.

Vücudunuza faydalı olacak yiyecek ve içecekleri tüketmek, sağlığınızu önemli ölçüde korur. Bu içeceklerin başında su ve limonlu su geliyor. Vücudunuza fayda sağlamasını istiyorsanız, her sabah limonlu su içebilirsiniz.

Limonlu su içmek, daha dinç ve zinde gözükmenize katkı verecek. Uykudan kalktıktan sonra ağzınızda oluşan nahoş tadı da atmanıza yardım edecek.

Bağışıklık sistemi üzerinde de etkisi olan limon suyu, çok bir ödem söktürücüdür.Özellikle regl dönemi yaklaşan kadınlar, rahatlamak için sabahları limon suyu içebilir.

Besin değeri olarak da göz dolduran limon suyu; saçtan tırnağa kadar birçok soruna şifa oluyor. Ancak her şeyin fazlası zarar olduğu için, dengeli tüketmeye dikkat etmeniz gerekiyor.

Cilt sağlığına da büyük katkısı olan limon suyu, güzelliğini düşünen ve dert eden kadınlar için yine kurtarıcı olacaktır.

Limonlu su içmenin 10 faydası

-Sindirim sisteminiz için faydalıdır. Her sabah limon suyu içmek, daha iyi bir sindirime olanak sağlar. Mide kaslarını tümüyle harekete geçirir. Bu nedenle sabahları aç karnına bir bardak limonlu su için.

-Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için yine limonlu su içebilirsiniz. Bu sayede kışın başınıza üşümeye hazırlanan hastalıklardan da korunmuş olursunuz.

-Vücudunuzun toksinlerden arınması için limonlu suya başvurabilirsiniz. Limonlu su sık sık idrara çıkmanızı sağlar ve bu şekilde vücudunuzdan toksin maddeler atılır.

-Diş ve ağız sağlığını korumak için yine limonlu su tüketebilirsiniz. Limonlu su dişlerin beyazlamasına yardım ederken çürükleri de önleyecektir. Limonlu su ayrıca ağız içerisinde oluşan rahatsız edici kokulara da iyi gelir.

- Metabolizmayı hızlandıran limonlu su, zayıflamaya da katkı sağlar. Yaz aylarından önce bu yolu diyet listenize ekleyebilirsiniz.

-Gözler için C vitamini önerilir ve limonlu suyun içerisinde bu bolca var. Limonlu su sayesinde gözlerinizi koruyabilir, sağlıklı olmasına katkı verebilirsiniz. Limonlu suyun gözleriniz için dolaylı etkilerinden biri de çapaklanma ve kuruluğu önlemesidir.

-Vücudunuzda oluşan ya da oluşabilecek kızarıklıklar, limon suyu sayesinde önlenebilir. Yapılan araştırmalar, limon suyunun bu etkisini ortaya çıkarmıştır.

- Saçlarınız kırılıyor ve kopuyorsa, yine limonlu su devreye girer, kurtarıcınız olur.Her sabah aç karnına limonlu su içerseniz, saçların ihtiyaç duyduğu nem ve vitamini alabilirsiniz.

-Düzenli olarak limonlu su içerek tırnakların vitamin almasına yardımcı olursunuz. C vitamini ve antioksidan olan limonlu su sayesinde tırnaklarınızda beyazlık oluşmasını önleyebilirsiniz.

-Kabızlık sorunu yaşıyorsanız, limonlu suyun içerisine biraz sirke katarak içebilirsiniz. Bu sayede bağırsaklarınız hareket eder ve kabızlık sorunu ortadan kalkar.

Limonun besin değeri

100 gram limon için;