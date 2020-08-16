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    Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 3 bini geçti

    Ülkede koronavirüs salgınında vaka sayısı 24 saatte 3 bin 310 artarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 409'a çıktı.
    • AA
    • 16.08.2020 - 00:54
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    Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 3 bini geçti

    Fransa'da koronavirüs vakaları hızla artmaya başladı.

    Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 310 artışla 238 bin 169'a yükseldi.

    Hastanelerde 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 409'a ulaştı.

    Fransa da koronavirüs vaka sayısı 3 bini geçti #1

    SALGININ SEYRİ KÖTÜLEŞİYOR

    Koronavirüs nedeniyle 376'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 857 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

    Ülkede günlük vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 3 bini geçti.

    Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

    Fransa da koronavirüs vaka sayısı 3 bini geçti #2

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