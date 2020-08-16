Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 3 bini geçti

Ülkede koronavirüs salgınında vaka sayısı 24 saatte 3 bin 310 artarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 409'a çıktı.

Fransa'da koronavirüs vakaları hızla artmaya başladı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 310 artışla 238 bin 169'a yükseldi.

Hastanelerde 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 409'a ulaştı.

SALGININ SEYRİ KÖTÜLEŞİYOR

Koronavirüs nedeniyle 376'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 857 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Ülkede günlük vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 3 bini geçti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.