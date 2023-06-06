Herkes bu hatayı yapıyor! Diş hekimleri korkunç sona dikkat çekiyor! Dişinizi fırçalamadan önce... Diş hekimleri, birçok kişinin dişini fırçalama noktasında yanlış bir uygulama yaptığını belirterek doğru diş fırçalama yöntemini açıkladı.

Diş temizliği oldukça önemlidir. Sağlıklı ve beyaz gülüşler için diş temizliğini aksatmamak gerekiyor.

Çürümelerin, diş tartarlarının önüne geçmenin en etkili yolu doğru diş fırçalama rutini oluşturmak ve diş minesine zarar veren yiyeceklerden uzak durmaktadır.

Dr. Sahil Patel, hastalarının ağız sağlıklarına zarar verebilecek birçok hata yaptığını defalarca gördüğünü söyledi.

Dr. Patel diş macununu ıslatmanın yapılan hatalardan birisi olduğunu söyledi.

Dr.Patel "Bunu yaparsanız, macunu sulandırırsınız. Diş macunu zaten doğru miktarda neme sahiptir. Islaksa, daha hızlı köpürmesine ve daha çabuk tükürmenize neden olur."dedi.

Doğru diş fırçalama yöntemleri

Dr. Patel şunları söyledi: "İnsanlar genellikle fırçalarını yumruklarıyla tutarlar.Dişlerini fırçalamış gibi hissetmemelisin. Kıllar dişe çarpıyorsa, iyi bir iş çıkarmıyor demektir. Kıllar dişlere karşı düz olmalı ve yumuşak bir dokunuşa sahip olmalısınız."

İp yerine neden diş arası fırçalarını tercih ettiğini açıklayan diş hekimi şunları ekledi: "Dişlerin arasını temizleyen kıllar, diş fırçasının plaklarımızı temizlemek için ulaşamadığı köşelere ve zor bölgelere ulaşabilir. Bu, onları diş ipinden daha etkili kılıyor ve iyi bir uyum sağlamak için birçok şekil ve boyutta geliyorlar."

Diş hekimi diş fırçalama seansını atlayacaksanız,atlamanız gereken kısmın ilk uyandığınız zaman olması gerektiğini belirtti. Dr Patel, "Akşam fırçasını kaçırmayın.

Uyurken ağzınızdaki tükürük azalır, bu nedenle gün içinde yediğiniz yiyecekler dişlerinizde kalır ve gece boyunca iltihaplanarak daha büyük sorunlara neden olur."