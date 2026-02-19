İftar sonrası içilen sigaranın sağlığa zararları

Ramazan ayı geldi, ilk oruçlar tutuldu.

Ramazan ayının gelmesi ise sigarayı bırakmanız için bir fırsat sunabilir.

Dünya genelinde milyonlarca insan, sigara yüzünden hayatını kaybetmeye devam ediyor.

Türkiye'de de sigara tüketimi son yıllarda, endişe verici seviyelere ulaşmış durumda.

Ülkede yaklaşık 19 milyon kişi aktif olarak sigara kullanırken bu sayı, gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Ramazan ayında sigara kullanımına son vererek, bu 19 milyon kişinin içerisinde yer almaktan kurtulabilirsiniz.

BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Uzmanlar, tütün kullanımının kalp hastalıklarından kansere, solunum yolu rahatsızlıklarından erken ölümlere kadar birçok ciddi sağlık sorununa neden olduğunu belirterek, acil önlem çağrısında bulunuyor.

Dünya genelinde de 1,8 milyar insanın kullandığı sigara yüzünden, her gün yaklaşık 22 bin kişi hayatını kaybediyor.

SİGARAYI BIRAKMAK MÜMKÜN

Bunun için kararlı olmak, yaşam alışkanlıklarını değiştirmek ve gerekirse Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlardan ya da Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarından destek almak yeterli oluyor.

Sonrasında ise sağlık riskleri azalırken tütün fiyatları nedeniyle ortaya çıkan masraflar ve sağlık harcamaları düşüyor.

SİGARAYI NEDEN BIRAKMALIYIZ

1- Sigara içmek, öncelikle akciğer kanseri kronik bronşit, astıma neden olur.

2- Akciğer kanserlerinin yüzde 90'dan fazlasının nedeni sigaradır.

3- Sigara erkeklerde kısırlık ve iktidarsızlığa neden olur.

4- Sigara erken ve önlenebilir ölümlerin başlıca nedenidir.

5- Sigara dumanından pasif olarak etkilenenlerde de ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır.

6- Bebeğinizin sağlığı ciddi oranda etkilenebilir.

7- Çocukların çevresel sigara dumanına maruz kalması.

SİGARA BIRAKILDIĞI ANDAN İTİBAREN...

20. dakikada : Kan basıncı ve kalp hızı normale döner.



8. saatte : Kanda oksijen düzeyi normale döner.



24. saatte : Karbonmonoksit vücuttan atılır, akciğerler temizlenmeye başlar.



48. saatte : Nikotin vücutta saptanamaz.



72. saatte : Nefes almak kolaylaşır.



2-12. haftada : Dolaşım düzelir.



3-9. ayda : Nefes darlığı ve öksürük azalır.



5. yılda : Kalp krizi riski yarıya iner.



10. yılda : Kalp krizi riski sigara içmeyenlerle eşitlenir ve akciğer kanseri riski yarıya iner.

İFTAR SONRASI SİGARA İÇMEYİN

Tüm gün sigara içilmemesinin ardından iftar sonrası üst üste sigara içen kişilerde, kanda aniden nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde yükselme olabilir.

Bunların etkisiyle damarlarda daralma ve organlara yeterince oksijen taşınamaması gibi sonuçlar ortaya çıkar.

Bu kişiler, tansiyon yükselmesi ve buna bağlı beyin kanaması riski taşıyabilir.

Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya ve kalp krizine neden olabilmektedir.

1. DAMARLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Oruç sırasında vücut uzun süre besinsiz ve susuz kaldığı için kan dolaşımı yavaşlar.

İftardan hemen sonra sigara içmek, ani damar daralmasına ve kan basıncında dalgalanmalara neden olabilir.

Bu durum, kalp krizi ve felç riskini artırabilir.

2. SİNDİRİM SİSTEMİNDEKİ ETKİSİ

Sigara, mide asidini artırarak mideyi tahriş edebilir.

İftarda ağır yemeklerle birleştiğinde mide yanması, reflü ve sindirim problemlerine yol açabilir.

3. OKSİJEN SEVİYESİ VE BAŞ DÖNMESİ

Uzun süreli açlık sonrası vücut, oksijene daha çok ihtiyaç duyar.

Sigara içmek, kandaki oksijen seviyesini düşürür ve baş dönmesine, halsizliğe yol açabilir.

4. SOLUNUM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Açlık sonrası solunum yolları daha hassas olur.

Sigara içmek, solunum yollarını tahriş eder ve nefes darlığına neden olabilir.

5. KAN ŞEKERİ DENGESİZLİĞİ

Oruç boyunca düşük kalan kan şekeri, iftardan sonra hızla yükselir.

Sigara içmek insülin dengesini bozarak ani şeker düşüşüne neden olabilir, bu da halsizlik ve yorgunluk hissini artırır.

Sigara içmek yerine önce su ve hurma ile orucunuzu açın.

Hafif bir yemek yedikten ve bir süre dinlendikten sonra nikotin isteğiniz devam ediyorsa yerine farklı bir besin koymayı deneyin.

Bu dönemi sigarayı bırakmak için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz.

İftardan hemen sonra sigara içmek, vücudu fazlasıyla yorar ve zararlarını artırır.

Mümkünse bırakmak sağlığınız için daha iyi olacaktır.